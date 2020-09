'Pasapalabra': Pablo entona el 'mea culpa' y responde a los que le critican

'Pasapalabra' por fin ha conseguido consolidarse en Antena 3 y esto se debe sobre todo al interés que ha despertado el duelo entre Nacho y Pablo.

Todo el mundo está pendiente de que uno de los dos falle, generándose en redes sociales un tremendo debate en torno a la dificultad del juego de los concursantes que muchas veces termina en polémica.

La última surgió hace solo unos días cuando Nacho no completó su Rosco y Pablo, incrédulo, dijo que se sabía las 25 respuestas de su rival. En consecuencia, algunos usuarios de la red social del pájaro azul arremetieron contra él.

Ahora, Pablo ha querido responder a todos aquellos que lo hicieron de manera constructiva: "Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de Nacho cuando las sé o, incluso en 2 ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco", explica Pablo en su cuenta de Twitter.

"Nacho y yo somos muy buenos amigos y él sabe que ni mucho menos lo hago a malas, sino que me sale sin querer porque a veces soy un poco como una olla a presión. Sin embargo, eso no quita que sea algo que a simple vista queda un poco prepotente y sabelotodo", asegura.

Nacho, por su parte, no ha dudado en respaldar a su compañero: "¡Correcto! Desde casa solo se ven una parte de la realidad, y es difícil comprenderlo, siempre hablamos de las palabras que nos sabemos y un montón de veces sabemos alguna del rival, es normal".