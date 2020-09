La mentira que Messi no perdona a Bartomeu y la carta que el presidente ha mandado al argentino

Este miércoles o este jueves a más tardar, tendrá lugar una reunión clave para el futuro de Leo Messi entre Jorge Messi y Josep María Bartomeu. La reunión marcará el futuro del astro argentino, que busca una salida amistosa, mientras que el Barça solo quiere hablar de una posible renovación. Messi tiene decidido que va a hablar públicamente para dar explicaciones, pero quiere esperar al desenlace de la reunión para dar su versión.

Mientras tanto, el argentino sigue sin presentarse a los entrenamientos. Este martes ha tenido lugar la segunda sesión con Ronald Koeman y segunda ausencia de Messi. El Barça por ahora no se plantea sancionarle o abrirle un expediente porque son conscientes de la importancia de Messi y no quieren una guerra con él porque además el único objetivo del club es convencerle para que recapacite.

Bartomeu y Messi no hablan

El presidente y el capitán del FC Barcelona ni se han reunido ni han hablado por teléfono. Bartomeu solo habla con Jorge Messi porque el futbolista rehúsa a hablar con el presidente.

El presidente blaugrana le mandó una carta a Messi para decirle que si él es el problema para que siga, dimitirá.

Lo que Messi no perdona a Bartomeu

Messi no le perdona a Bartomeu, por ejemplo, que le mintiera cuando le preguntó si había fichado a Griezmann. El presidente le dijo que no, y lo justifica diciendo que en ese momento no lo podía reconocer porque la cláusula de Griezmann todavía no había bajado. Messi se sintió engañado por aquel entonces.

Messi considera también que con Neymar no se hizo todo lo posible para traerle de vuelta. Ya contamos en la SER que lo que separó al Barça de Neymar fueron 20 millones de euros: el Barça ofreció 110 millones más Rakitic (valorado en 65 millones), Todibó (valorado en 25) y la cesión de Dembelé. El PSG aceptaba, pero quería 20 millones más, esto es, 130 en total. Pero el Barça no llegó a esta cantidad. Después el club pagó 15 millones más por Griezmann y más tarde fichó a Braithwaite por 20 millones. Messi pudo ver que sí había dinero. Estos dos motivos, entre otros, hacen que Messi no quiera hablar con Bartomeu.

En la reunión con Koeman, Messi le preguntó que refuerzos vendrían, pero sin traspasos el Barça no puede fichar y eso generó más dudas en el argentino.

Manu Carreño explicó hace meses que Messi había paralizado las renovaciones y eso soprendió mucho a algunos directivos. Semanas antes, Bartomeu había informado a la junta de que tenía casi cerrado un acuerdo con Messi y que renovaría por dos temporadas más.

Messi se hizo la foto con la nueva camiseta del Barça, pero después el Barça perdió La Liga, se habló de echar a Setién antes de la champions y se llamó a Xavi, que volvió a decir que no. Posteriormente llegaría el 2-8 ante el Bayern de Munich.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.