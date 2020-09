Inés Arrimadas: "Estamos dispuestos a negociar unos Presupuestos moderados"

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el Palacio de la Moncloa, ha finalizado al cabo de poco más de dos horas, según han informado fuentes del Ejecutivo y de la formación naranja. Arrimadas ha acudido a Moncloa después de que Sánchez se haya reunido por la mañana con el presidente del PP, Pablo Casado, el primero de la ronda de encuentros programado por Sánchez. El Gobierno no ha conseguido del PP apoyo para los Presupuestos Generales del Estado ni para la renovación de órganos institucionales.

La valoración de Ciudadanos

La líder de Ciudadanos ha sido la primera en valorar la reunión mantenida en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al término de su reunión, Arrimadas ha dejado clara la voluntad de la formación naranja de sentarse a negociar unos presupuestos. “He trasladado a Sánchez nuestra voluntad firme y real de sentarnos a negociar unos presupuestos moderados, sensatos, que incorporen las ayudas europeas y que no incorporen ideología”, ha apuntado Arrimadas, que además ha asegurado que le ha propuesto a Sánchez una serie de medidas a corto plazo.

"Lo primero garantizar que la vuelta al cole no quite el sueño y la tranquilidad a los padres, que haya una estrategia nacional. He pedido que Sánchez asuma el liderazgo de la vuelta al cole. No se trata de que las CCAA pierdan competencias, sino de que el Gobierno ejerza las suyas".

"También nos preocupa una cuestión, que es qué va a pasar cuando mis hijos se pongan malos. Cómo vamos a conciliar, cómo voy a seguir trabajando mientras tengo a mis hijos en casa. He pedido un plan de conciliación para las familias".

"También he pedido la extensión de los ERTE. Hay millones de trabajadores y autónomos que dependen de que se amplíen los ERTE más allá del 30 de septiembre".

"Le pedido al presidente del Gobierno es una tregua política por España. Una tregua política para estar a la altura de lo que hacen y han hecho los españoles y para garantizar un futuro mejor. Nos estamos jugando el futuro. Los Presupuestos que aprobemos y las medidas que tomemos va a determinar el futuro de las próximas generaciones. Se lo he pedido el Gobierno y lo hago extensivo al resto de actores política"

"También le he planteado al Gobierno un compromiso con Europa. Tenemos que presentar el plan de reformas, que tenemos que presentar, cumplir y dar cuentas de su cumplimiento, y también una propuesta presupuestaria".

“Son los presupuestos más importantes de la democracia. He trasladado a Sánchez nuestra voluntad firme y real de sentarnos a negociar unos presupuestos moderados, sensatos, que incorporen las ayudas europeas y que no incorporen ideología (…) Para mí no será fácil negociar con este Gobierno", ha sentenciado.

La valoración del Gobierno

Tal y como ha hecho tras la comparecencia de Pablo Casado en la sala de prensa de La Moncloa, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha comparecido también ante los medios para valorar la reunión entre Pedro Sánchez y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Estas han sido sus principales conclusiones:

"El presidente ha constatado la voluntad sincera de Ciudadanos, a pesar de las diferencias. Han compartido diagnóstico de país en lo referente a la pandemia, a lo económico y al desempleo. Arrimadas ha sido crítica en cuestiones que no son nuevas porque ya han manifestado públicamente".

"Ambos aprecian que estamos en una circunstancia excepcional que requiere una respuesta excepcional".

"Hemos hablado de la renovación de los órganos de gobierno del poder judicial, RTVE, Defensor del Pueblo, etc. Y también de Presupuestos y de una posible futura negociación. Ciudadanos ha respondido con una crítica responsable. El presidente y la señora Arrimadas han compartido que la digitalización, el cambio climático, el desempleo o el apoyo a los autónomos y las PYME son temas clave".

"Tenemos que dejar trabajar al diálogo social entre empresarios, sindicatos y Gobierno para seguir protegiendo a los trabajadores y a las empresas".

"Ha sido una reunión constructiva desde la posición crítica de Ciudadanos".

"Como todas las tareas complejas, paso a paso. El objetivo es que los Presupuestos cuenten con el máximo de apoyos posibles".

"En cuanto a los impuestos, tendremos que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre todos los actores que participemos en la negociación de los Presupuestos. Queremos acompasar progresividad fiscal con crecimiento económico, pero la reforma fiscal que queremos lanzar durante la legislatura tendrá que ser aplazada".

"La celeridad es un factor importante en lo que se refiere a la negociación de los Presupuestos. No hay ni un minuto que perder, pero aún tenemos trabajo por desarrollar. Cuando estemos en condiciones de reunirnos con ellos, se lo haremos saber".

"El presidente del Gobierno y la señora Arrimadas han constatado que se trata de un momento inédito en el que hay que demostrar la utilidad de las instituciones y de la política. Hace un año nadie podía imaginar lo que ha traído esta pandemia".

"Creo que el proyecto es ilusionante y que todos podemos tener el sello ahí planteado. Se trata de ser útiles para la gente. Hay una expectativa importante de los ciudadanos. Si no es ahora, ¿cuándo?".

La agenda de Sánchez

Las reuniones de Sánchez con líderes parlamentarios seguirán el jueves por la mañana con los portavoces de PNV, Aitor Esteban, y de ERC, Gabriel Rufián. Por la tarde tendrá encuentros telemáticos con representes del Grupo Plural.