"Sufrí mucho": Leo Messi confiesa lo mal que lo ha pasado durante todo el año

Leo Messi ya ha comunicado su decisión: se queda en el Barcelona. Pese a que había anunciado que se quería marchar del club de su vida, el argentino permanecerá porque no quiere entrar en un proceso judicial con el club. Él sigue creyendo que puede irse libre pero el club sostiene que su cláusula de 700 millones sigue en vigor.

Pero más allá de su decisión y los argumentos que la sustentan, el argentino ha mostrado en su entrevista en Goal.com que este ha sido un año más que complicado, lleno de sufrimiento personal. "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires", asegura.

Messi sostiene que su impulso de marcharse fue anterior a la dolorosa derrota ante el Bayern en la Champions, aunque reconoce que le dolió dar una imagen tan mala. "Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo", explica el argentino.

Y si dolorosa fue esta temporada, la decisión primera de irse del Barcelona también causó mucho sufrimiento a Messi... y a su familia. De hecho, el delantero reconoce que su mujer y sus hijos vivieron un "verdadero drama" cuando les comunicó su voluntad. "Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", añade.

"Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así", dice al relatar las otras cosas que le han hecho sufrir en las últimas semanas, una vez ya desatada la crisis entre el jugador y el club.

