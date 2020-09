Messi anuncia que se queda esta temporada en el FC Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

Lionel Messi ha anunciado en una entrevista publicada en Goal.com que finalmente se queda esta temporada en el FC Barcelona y ha explicado las razones que han llevado a ello.

Las razones de Messi

El argentino ha relatado en una extensa entrevista cómo ha acontecido todo durante los últimos meses: "Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo. Volvemos al principio… Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club… Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, ha asegurado Messi en Goal.

El argentino se ha mostrado crítico con el rumbo del club blaugrana: "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, ha añadido.

Messi ha confirmado la información que dio Sique Rodríguez en la SER. Mandó el burofax al Barcelona porque Bartomeu no le daba "bola": “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

"Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona".

“Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros”.

“Cuando le dije a mi familia que me podía ir fue un drama. Todos se pusieron a llorar. “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. ”.

La guerra de comunicados

Este viernes los Messi han respondido al comunicado de LaLiga del pasado domingo. Además de señalar la "obvia parcialidad" de LaLiga en el asunto debido, según ellos, a la defensa de los intereses de sus asociados (los clubes de fútbol), también han añadido que el comunicado y el análisis del contrato "se debe a un error evidente por su parte".

El comunicado de los Messi se remite a la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador, que dice lo siguiente: "Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020".

Por último, el comunicado ha concluido: "Es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no se aplica en absoluto".

LaLiga, en el comunicado que publicó el pasado domingo, argumentó que "el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una “cláusula de rescisión”. Además, apuntó que no efectuaría "el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula".

El pasado 25 de agosto, Messi mandó un burofax al Barcelona solicitando su salida del club blaugrana. El Barça respondió al argentino con un "no" rotundo y una petición de que renovase. Desde aquel día se han mantenido una serie de contactos continuos entre el entorno de Leo Messi y la directiva del FC Barcelona que tocan a su fin con este anuncio del capitán. El pasado miércoles, Bartomeu y Jorge Messi, padre y representante del astro, se reunieron durante casi dos horas, tras las que no hubo ningún acercamiento.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.