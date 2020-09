Los dardos de Messi a Bartomeu: "Hace tiempo que no hay proyecto, se van haciendo malabares, tapando agujeros"

Leo Messi ha anunciado este viernes su decisión de permanecer en el FC Barcelona. El crack argentino, que el pasado 25 de agosto envió un burofax al club azulgrana comunicándole su intención de abandonar la entidad, ha anunciado su decisión en una entrevista exclusiva a Goal.com, en la que además ha querido dejar claros los motivos que le llevaron a precipitar su adiós al club blaugrana. "Jamás llevaría a juicio al club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", ha asegurado el argentino.

En la entrevista, realizada por el periodista Rubén Uría y publicada en el citado portal, el capitán del FC Barcelona ha mandado varios dardos al presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, con quien mantiene una relación complicada. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir (...) Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba 'bola' a lo que le estaba diciendo", asegura Messi en esta entrevista, en la que apunta que Bartomeu conocía sus intenciones hace varios meses y en la que pone en cuestión la gestión del presidente. "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

Estos son los 'dardos' del crack argentino a Bartomeu:

Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado.

Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca.

La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas.

Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir.

Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas.

Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio.

El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: 'Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro', pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba 'bola' a lo que le estaba diciendo.

El presidente siempre me dijo 'cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas', nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.