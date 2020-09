El delantero del Barcelona Lionel Messi, ya entrena en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para empezar la pretemporada con el conjunto azulgrana, después de que el pasado viernes anunciara su decisión de cumplir finalmente el año que le queda de contrato.

Sin embargo, el astro argentino, que ya se ha sometido a la prueba PCR del coronavirus como requisito previo a la vuelta a los entrenamientos, no se pondrá inmeditamente a las órdenes de Ronald Koeman.

Tal como establece el protocolo sanitario de LaLiga, el '10' se ejercitará en solitario durante los próximos días antes de empezar a participar en las sesiones grupales junto al resto de sus compañeros.

La 'Barra Libre' de SER Deportivos, la tertulia futbolera más caliente de la radio, analiza la situación del futbolista argentino:

JORDI MARTÍ: "¿La convivencia en el vestuario del Barça será sostenible? Tenemos que ver qué pasa esta semana. Sus compañeros, dolidos por el "no nos da", creo que se van a rendir a su autoridad. Pero las palabras de Messi han dejado heridas.

Messi ha eclipsado lo de Hazard. Con la temporada que ha hecho, 160 millones... Me parece que mentirle así al aficionado debería ser reprobado. No discutimos el precio, discutimos la mentira. ¿Tenía razón Messi cuando dijo que no nos alcanza viendo las últimas cuatro Champions? No podemos sacar a Messi de la ecuación, eso está claro".

ANTONIO ROMERO: "La única queja que tiene Messi es que le engañaron con lo de Neymar, pero el Barcelona tiene una plantilla para competir por todo. Pero el niño se ha enfurruñado.

Sergio Ramos hizo el ridículo cuando se quiso ir a China, pero ese tema se zanjó. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza, pero eso se zanjó en un cara a cara entre el presidente y Sergio Ramos. Y se acabó el problema. Lo que ha hecho Messi es de cachondeo. Lo que está pasando con Messi es un tsunami de unas proporciones que aún no se conocen. Ahora tiene que ir a entrenar con un entrenador que no conoce, con unos compañeros que ha dicho que no les vale.

En el Real Madrid mantienen que fueron 100 millones por Hazard. Uno de los problemas es que estamos muy pendientes de lo que juegan los futbolistas. A mí me preocuparía si el Real Madird hubiese hecho algo fraudulento, pero que se gaste su pasta donde quiera.

Bale no puede jugar en el Madrid y casi no puede jugar en Gales".

ANTÓN MEANA: “¿Tú te imaginas que ahora Ramos o Cristiano, cuando estaban, llevasen una semana sin ir a entrenar? Es impensable".

