Ana Rosa Quintana desvela lo que opina realmente de Pablo Iglesias

"Unos años atrás un humilde profesor universitario que se llamaba Pablo mostraba en televisión su nómina de 950 euros. Hoy ese profesor que animaba a sus alumnos a subirse a los pupitres del aula es vicepresidente del Gobierno. Ya no enseña la nómina en televisión y en vez de subirse a los pupitres se sube a un coche oficial". Ana Rosa Quintana tuvo muy presente a Pablo Iglesias en el discurso que dio este lunes con motivo del estreno de la temporada 17 de su programa.

No solo mencinonó al líder de Unidas Podemos, también cuestionó la gestión del Gobierno con el coronavirus durante los meses de verano, lo que le valió para convertirse en el blanco de todas las críticas en Twitter.

Este martes, la presentadora no se ha pronunciado directamente sobre su comentado discurso de bienvenida en 'El programa de Ana Rosa', pero sí ha querido compartir con los espectadores lo que opina realmente del vicepresidente segundo del Gobierno.

"La gente cree que yo tengo manía a Pablo Iglesias. No le tengo ninguna manía. Es más, que me cae muy simpático", ha dicho Quintana. "Otra cosa es que discrepe con determinadas opiniones políticas. Pero él, personalmente, siempre ha sido encantador conmigo y me cae muy bien".

Ana Rosa Quintana ha concluido su intervención haciendo referencia al nuevo y comentado peinado de Pablo Iglesias: "Y también me gusta su moño".