"No tienes novio ni nada, ¿no?": críticas a Pablo Motos por sus preguntas a la actriz de 9 años Luna Fulgencio

A demás cuando ha contestado Blanca Suárez, Pablo ha dicho como actriz supongo... eh una niña de nueve año no esta pensando ahora mismo en tener novio o novia, y no hubiera pasado nada si hubiera dicho como actriz y como pareja! #AcostaSeguraEH

Pablo Motos en el @El_Hormiguero le acaba de preguntar a una niña de 9 años si tiene novio. Le dice que si le gusta algún actor y ella responde Blanca Suárez. Y él contesta: "¿pero como actriz, no?" Ojalá te hubiese contestado: "No, viejales, me pone cachondísima".