Messi, Hazard, Joao Félix... ¿Cómo llegan las estrellas de LaLiga al inicio de campeonato?

El caso Messi ha ocupado todas las portadas de la prensa durante las últimas semanas. Las miradas se dirigirán al estandarte de la competición en este arranque de LaLiga 2020/2021. Sin embargo, otras estrellas de la Primera División también atraerán la luz de los focos en este punto clave de sus carreras deportivas. Hazard, Joao Félix, Benzema, Parejo, Ocampos, Iago Aspas, Fekir, Oyarzabal... Repasamos cómo llegan a este fin de semana de inicio de Liga.

Leo Messi

Desde la marcha de Cristiano Ronaldo a Italia el argentino ha acaparado los focos como principal activo del fútbol español. Messi capitaneará el nuevo Barça de Koeman pese a su descontento con la directiva y su deseo de emprender nuevas metas lejos de Barcelona. Su compromiso con el club es total y se espera que el '10' vuelva a optar por el trofeo doméstico.

Messi ha retomado los entrenamientos esta semana de forma individual, pero el FC Barcelona no debutará hasta la tercera jornada, por lo que el argentino podría estar a tono desde el minuto 1.

Eden Hazard

Llegó como un galáctico y heredó el '7' de Cristiano. Las lesiones y su falta de regularidad no han convencido a la afición del Santiago Bernabéu. No se han visto esos destellos de calidad de jugador estrella pese a las notables actuaciones que cuajó en el último tramo de la temporada pasada. Sus cifras en el torneo doméstico (un gol y seis asistencias) no cumplen con las expectativas.

Las últimas horas han estado marcadas por su nula participación con Bélgica en las dos primeras jornadas de la UEFA Nations League. Roberto Martínez explicó que Hazard no está para jugar 90 minutos y su estado físico preocupa en el seno del Real Madrid. El belga tendrá que realizar un esfuerzo extra para llegar en condiciones óptimas al debut del conjunto blanco en Liga.

Joao Félix

El portugués es la gran apuesta del Atlético de Madrid. Su primera temporada dejó un sabor agridulce en el Metropolitano, pero su juventud invita a que los colchoneros se mantengan esperanzados con el futuro próximo de la perla rojiblanca. El delantero tendrá que mejorar la media de un gol cada 291 minutos que estableció la pasada campaña.

Joao Félix está buscando su mejor versión para alcanzar la versión que el Cholo Simeone espera de él. El portugués tendrá que afinar para ser indiscutible en el once del técnico argentino, que también cuenta con Morata y Correa en la punta de ataque.

Karim Benzema

No fueron pocos los que lo postularon como candidato a un Balón de Oro que no llegó a entregarse. El francés estuvo estelar durante toda la temporada pasada, protagonizando el 34º título liguero del Real Madrid. Desde la marcha de Cristiano Ronaldo el trabajo del Benzema ha lucido sobremanera, mejorando año tras año sus cifras goleadoras y su impacto en el equipo.

21 goles y ocho asistencias son las marcas que recibieron todos los elogios. A sus 32 años, Benzema está en su mejor estado de madurez y forma, por lo que las expectativas de la hinchada blanca están a la altura de uno de los líderes del actual campeón de Liga.

Lucas Ocampos

El argentino era un completo desconocido para el sector mayoritario de aficionados al fútbol español. Aterrizó en Sevilla como un refuerzo 'made in Monchi', llegado de la Ligue 1. Su rendimiento fue sobresaliente desde el inicio de la temporada y culminó con la consecución de la Europa League.

Es el estandarte de un Sevilla que aspira a cotas altas tras el magnífico año que disfrutaron los de Julen Lopetegui. El conjunto hispalense, que carece de un '9' de garantías, cuenta con un líder goleador, comprometido y técnicamente exquisito.

Dani Parejo

Ha sido la viva imagen de la deconstrucción del Valencia que fue campeón de la Copa del Rey. El capitán ha ido a parar a un rival directo como el Villarreal, que contará esta temporada con un comandante del submarino amarillo en la medular.

El madrileño cubrirá la baja de un Santi Cazorla que dejó LaLiga estando a un nivel superlativo. Parejo es una insignia del fútbol español y su presencia en la competición es siempre una buena noticia.

Mikel Oyarzabal

El futbolista de la Real Sociedad fue noticia hace poco más de una semana por su positivo en coronavirus, que le impidió disputar las dos primeras jornadas de la Nations League con la expedición de la Roja. Sin embargo, el guipuzcoano está totalmente recuperado y a disposición de Imanol Alguacil de cara al estreno del conjunto txuri urdin ante el Valladolid.

Será una temporada especial para Oyarzabal tras la clasificación para Europa League. Además, el atacante tendrá un socio de lujo en David Silva y peleará por entrar en la convocatoria para la Euro 2022.

Iago Aspas

En mitad de un año catastrófico para el Celta, el genio de Moaña se echó el equipo a sus espaldas y remó contracorriente para evitar el trágico desenlace. 14 goles anotó el delantero español pese a estar lidiando con el descenso durante todo el año.

Aspas es, de nuevo, la referencia de un Celta de Vigo que no quiere sufrir tanto como lo hizo la pasada campaña. El compromiso de su capitán está asegurado y, si le acompaña la suerte, podría pelear por un puesto en la lista de Luis Enrique a sus 33 años.

