El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha dejado al delantero Luis Suárez y al centrocampista Arturo Vidal fuera de la convocatoria para el partido amistoso de este sábado ante el Nàstic de Tarragona (19.00 horas), una muestra clara de que continúa buscando la salida de ambos antes del comienzo de la próxima temporada.

Ni el uruguayo ni el chileno participarán en el duelo en el Estadi Johan Cruyff, como tampoco lo hará el hispano-brasileño Rafinha Alcántara, al que también se le está buscando acomodo.

El preparador neerlandés no podrá contar con el portero alemán Marc-André ter Stegen, operado del tendón rotuliano; el delantero Ansu Fati, con una contusión en la cadera, el defensa francés Samuel Umtiti, con molestias en la rodilla; ni el centrocampista bosnio Miralem Pjanic y el defensa francés Jean-Clair Todibo, que este mismo sábado han recibido el alta médica tras superar el coronavirus.

A cambio, Leo Messi liderará la convocatoria, después de confirmar que se quedará en el equipo esta temporada. La lista de 25 futbolistas para el choque la forman Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Nélson Semedo, Piqué, Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Junior Firpo, Coutinho, Aleñá, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca, Miranda, Konrad y Ilaix Moriba.