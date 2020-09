¿Dónde están prohibidas las reuniones de más de 10 personas?

Después de que el 14 de agosto las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad acordaran prohibir fumar cuando no se respetara la distancia social en los lugares públicos, además de cerrar fulminantemente las discotecas y los bares de copas, las comunidades autónomas han comenzado a adoptar toda una batería de medidas para contener lo que ya nadie duda es una segunda ola de coronavirus.

La mayor parte de estas nuevas restricciones van encaminadas a limitar la vida social y contener la circulación de ciudadanos en la medida de lo posible. Todo bajo el escenario complejísimo de vuelta al cole y vuelta al trabajo durante todo el mes de septiembre, pese a que en algunos casos se haya retrasado.

El Ministerio de Sanidad dejó en simple recomendación limitar las reuniones privadas a no más de diez personas, pero algunas comunidades directamente lo han prohibido -en algunos casos generando sendos pleitos con la Justicia sobre si una comunidad puede o no limitar un derecho fundamental como es el de reunión- en la mayor parte de casos los tribunales no han podido hacer nada debido a la prevalencia de la salud pública, pero ¿en qué lugares está prohibido reunirse más de diez personas?

PAÍS VASCO

Limitó las reuniones sociales a diez personas incluso en la calle el día 18 de agosto, obligó al cierre de la hostelería a la una y media, así como el cierre del transporte público a esta misma hora y, también, la prohibición de comer en trenes y autobuses en viajes de más de dos horas. Se redujo también el aforo en las piscinas públicas al 60%.

CATALUÑA

Prohibió las reuniones de más de diez personas el día 24 de agosto. El aumento de los contagios obligó a retrasar la vuelta a los colegios y Quim Torra recalcó la importancia de relacionarse siempre que se pueda con los mismos grupos de personas.

MURCIA

Fue más allá que los anteriores ejemplos y prohibió las reuniones de más de seis personas. Redujo el número de asistentes a bodas y bautizos, así como funerales y por supuesto fulminó el ocio nocturno.

BALEARES

Tomó la decisión el 26 de agosto de limitar las reuniones sociales. Hoy van más allá y ha entrado en vigor la resolución que prorroga y amplía limitaciones y restricciones para frenar la propagación del coronavirus y que contempla, entre otras medidas, el cierre de los parques infantiles al aire libre y la prohibición de verbenas y fiestas populares.

Las limitaciones recogidas en la resolución tendrán una vigencia de 15 días a partir de la publicación en el BOIB aunque se pueden prorrogar si persisten las circunstancias que las motivan o levantarlas si desaparecen.

LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN

Primero fue una y luego otra, pero limitaron las reuniones de más de diez personas a partir del 1 y 3 de septiembre respectivamente.

MADRID Y NAVARRA

Madrid empezó a aplicar las nuevas medidas de contención a partir del día 7 de septiembre e incluye, además de la limitación del número de personas, el cierre de parques por la noche y la separación de las mesas a un metro y medio, entre otras restricciones. Navarra ha sido la última en adoptar nuevas medidas y ha limitado las reuniones a no más de seis personas, salvo en el caso de personas convivientes, además cierran las peñas y sociedades gastronómicas y se limita el aforo tanto en hostelería, celebraciones como distintos eventos al 50 por ciento.