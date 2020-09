Íñigo Errejón solo necesita dos minutos para echar por tierra la gestión de Ayuso

El líder de Más País y cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, estuvo ayer en 'La Sexta Noche', el programa que dirige Iñaki López, y criticó duramente la gestión que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la pandemia de coronavirus. En tan solo dos minutos dio las claves de lo que ha hecho -y dejado de hacer- el gobierno del PP y Cs en la comunidad que presiden.

"Es verdad que hay menos mortalidad, pero los contagios siguen subiendo y son de récord en Europa y además se siguen cebando con quiénes viven en los barrios o pueblos más humildes", comienza el político. Después pone el ejemplo de uno de los centros de salud en un barrio humilde de Madrid: los vecinos reclaman que haya médicos para atenderles, aunque sea para citas normales.

"Me parece bien que hagamos llamamientos a la ciudadanía para que sean responsables, pero hay que tomar medidas para reducir los contagios, no sé por qué siguen circulando los trenes y los metros abarrotados o por qué no se ha blindado la Sanidad y la Atención Primaria en la comunidad", explica Errejón. Después señala que, pese a que la primera ola tiene una "disculpa" porque pilló a todos desprevenidos, esta segunda ola y la vuelta al cole sí que se veía venir.

El desastre de la gestión de Ayuso está costando vidas. Y el Gobierno nacional nos ha dejado solos.



Mientras se pasan el problema, el pato lo pagamos los madrileños. Impecable @ierrejon aquí. Madrid se merece otra cosa. pic.twitter.com/iguMHnzP3w — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) September 13, 2020

"Parece que las administraciones se pasan la patata caliente, el gobierno de Ayuso es un absoluto desastre y el gobierno central nos deja a los madrileños solos con Ayuso", sentencia el líder de Más País. Madrid ha notificado 36.666 casos en los últimos 14 días que empujan a los hospitales madrileños al inevitable colapso. Por su parte, la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid está por encima de los 550 casos por cada 100.000 habitantes, un auténtico descontrol.

Los médicos, en pie de guerra

La plataforma de Centros de Salud de Madrid, formada por más de 700 profesionales de Atención Primaria, ha pedido a la fiscalía que investigue la gestión de la Comunidad de Madrid en esta pandemia. En la denuncia hablan de ausencia "deliberada y negligente" de los refuerzos en la salud pública y en la Atención Primaria, del cierre de los Centros de Salud, de la falta de rastreadores.

Se trata de una nueva denuncia por parte de los profesionales de Atención Primaria, que aseguran que es necesario que los tribunales investiguen lo que consideran un "abandono a los ciudadanos" por parte del gobierno de Díaz Ayuso

Denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno regional de reforzar la atención primaria y ponen el foco también en el rechazo de los rastreadores ofertados tanto por el Colegio de Médicos como por el Ayuntamiento de Madrid. Maribel Ramos, portavoz de la plataforma y médico de familia, cifra en 1900 los rastreadores que estas administraciones ofrecieron a la Comunidad. Según pudo conocer la Cadena SER, Madrid solo pudo contratar a cinco rastreadores voluntarios.

Consideran grave que esta falta de recursos haya derivado en el cierre total o parcial de varios centros de salud, teniendo los vecinos que desplazarse varios kilómetros para ser atendidos. También manifiestan en su denuncia la situación que se da en varios centros de Atención Primaria, donde son las enfermeras las que atienden a los pacientes, sin estar cubiertas legalmente para realizar estas funciones.