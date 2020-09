Margarita del Val responde tajante a quienes se preguntan si España está buscando la inmunidad de rebaño

Margarita del Val se ha convertido en una de las eminencias en España sobre el coronavirus. Su amplia experiencia en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hace que su opinión se tenga muy en cuenta a la hora de valorar el desarrollo de la pandemia en España. Esta vez ha sido a cuenta de la inmunidad de rebaño o grupo: algunos médicos han sugerido que nuestro país -y por tanto nuestras autoridades- podrían estar buscando una inmunidad colectiva encubierta.

Ante esta pregunta, del Val respondió ayer muy tajante en 'La Sexta Noche': "No puede ser... no, si con la oleada trágica quedó inmunizado un 5% de la población, para llegar a una inmunidad colectiva necesitaríamos cinco o seis oleadas como esta". La viróloga responde así a las sugerencias de algunos de sus compañeros como Antonio Figueras, también del CSIC, que se preguntó en Twitter si España no estaba en realidad buscando una inmunidad colectiva encubierta.

"¿No estarán intentando alcanzar la inmunidad colectiva? Ya lo intentaron en febrero y salió mal. Ahora saldrá regular, pero no se conseguirá. Y lo saben. Sean honestos. No va a haber vacunas ni pronto ni para todos. Vamos a tener que hacer muchos sacrificios. La verdad aunque duela", dice Figueras.

No estarán intentando alcanzar la inmunidad colectiva? Ya lo intentaron en febrero y salió mal. Ahora saldrá regular pero no se conseguirá. Y lo saben. Sean honestos. No va a haber vacunas ni pronto ni para todos. Vamos a tener que hacer muchos sacrificios. La verdad aunque duela — Antonio Figueras (@antoniofigueras) September 10, 2020

"Cuando el Carlos III haga otra ronda de seroprevalencia veremos qué impacto tiene esta segunda ola, pero probablemente lo que salga es que sigue siendo muy bajo", señala Margarita del Val. A la viróloga le parecen "llamativas" las cifras de contagios, si bien es cierto que apunta a la mayor capacidad de diagnóstico.

La inmunidad de rebaño o colectiva es aquella es conseguir que suficientes personas se hayan contagiado y no puedan volver a reinfectarse para que actúen como cortafuegos para que el resto de la población no se contagie. Hablamos de porcentajes de inmunidad de en torno al 60-70%, lejos del 5,3% que se consiguió en el último estudio de seroprevalencia.