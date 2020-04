¿Qué es la inmunidad de rebaño frente al coronavirus y cómo puede llegar España?

Conseguir la inmunidad de la mayor parte de la población ante un virus es la estrategia básica para luchar contra las pandemias. Hay dos formas de lograrla: superar la enfermedad o recibir la vacuna. En el caso del nuevo coronavirus aún no existe la segunda opción y no llegará hasta el año que viene, según los especialistas. De hecho, se espera dar antes con un tratamiento efectivo que con la vacuna. Para saber cuántas personas han sido infectadas en España, el Gobierno ha puesto en marcha un estudio junto al Instituto Nacional de Estadística. Durante ocho semanas se harán un muestreo a 30.000 familias para conocer la incidencia del virus. Luego se extrapolarán los datos para hacer un cálculo de qué tanto por ciento de la población es inmune a la COVID-19. La información es clave para avanzar en medidas que frenen la expansión del virus en una situación de pandemia como la actual. El próximo lunes comienzan a hacerse estos test masivos.

El objetivo es saber cuándo se alcanza la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño; es decir, cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos para los que no están protegidos. "Te proteges como grupo, no solo como individuo de ahí lo del rebaño. En este caso, si no sales estás protegiendo a los demás. Conseguir la inmunidad de grupo es la filosofía de las vacunas, conseguir que sean una barrera frente a la enfermedad", explica Jaime Barrio, miembro del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid.

Como no hay vacuna, la esperanza es que se alcance una inmunidad de grupo suficiente para afrontar el coronavirus. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué país lo conseguirá primero y con qué estrategia? ¿Cómo saber que hay ocurrido? Para contestar a estas preguntas hay que conocer antes el llamado R 0 , el número reproductivo básico, al que el portavoz de Sanidad Fernando Simón se ha referido en numerosas ocasiones para saber la evolución de la pandemia y si se está consiguiendo frenar la expansión del virus.

Alcanzar la inmunidad de rebaño depende de varios factores, entre ellos ese R 0 . Si este número reproductivo básico está por encima de 1 se habla de pandemia, si está en 1 la enfermedad es endémica y si está por debajo de 1 es que está controlada. Por eso el número es tan importante. Da una imagen de la capacidad contagiadora del virus. Al principio la transmisibilidad de coronavirus estaba en el 2 o 3. Significaba que una persona contagiada tenía capacidad para infectar a otras 2 o 3.

"Para que nos hagamos una idea, el sarampión tiene un índice del 10 por lo que necesitas una inmunidad de rebaño muy grande, alrededor del 90%. Por eso la vacuna es tan importante", aclara el doctor Jaime Barrio.

En el caso del coronavirus se ha estimado que esta inmunidad de rebaño surge cuando más del 70% de las personas están protegidas. Uno de los inconvenientes es que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para conocer qué tipo de inmunidad genera la COVID-19 y cuánto dura. No es lo mismo seis meses que un año. La de la gripe, por ejemplo, dura seis meses. El experto de emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha dicho que según las pruebas recogidas en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud no está segura de que la presencia de anticuerpos suponga una protección completa contra el coronavirus.

"Lo ideal es hacer test a todo el mundo para tener todos los casos diagnosticados", opina el doctor Barrio. Es lo que mantienen otros expertos como el virólogo José Antonio López Guerrero. "Con test a asintomáticos podría verse si España ha alcanzado la inmunidad de rebaño antes que otros países", afirma.

Los test serológicos miden dos tipos de anticuerpos: los IgM y los IgG. La detección de IgM suele significar la presencia de una infección activa y la de los IgG que se ha pasado por ella antes.

Las estrategias para conseguir la inmunidad de grupo frente al nuevo coronavirus están siendo muy variadas. Desde la apuesta por un contagio masivo que propugnaba al comienzo de la pandemia el primer ministro británico Boris Johnson y que luego viró hasta los test masivos y la gestión ultratecnificada de Corea del Sur pasando por el confinamiento a medio gas de Suecia. El tiempo dirá cuál ha sido la más efectiva para valorar futuras actuaciones ante la llegada de nuevos virus.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día