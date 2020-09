El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha asegurado que se toma como "una lección para el futuro" su descalificación del US Open por pegar un pelotazo involuntario a una juez de línea, aunque "no" puede "prometer que no volverá a suceder", y ha afirmado que el español Rafa Nadal es "el favorito número uno" para Roland Garros y para "cualquier otro torneo de tierra batida", como el próximo Masters 1.000 de Roma.

"A veces suceden cosas como estas. No puedo prometer que cosas como esta no volverán a suceder, pero puedo prometer que haré todo lo posible para evitar que vuelvan a ocurrir. Intentaré tomarlo como una lección para el futuro. Gestionar las emociones siempre ha sido un aspecto importante en mi carrera", señaló por videoconferencia antes de regresar esta semana a la competición en el Foro Itálico.

Además, recordó que "a muchos jugadores les pasó" también lo que le sucedió a él en Nueva York. "Ha habido mucha discusión sobre si la sanción fue justa o no. Busqué a Laura -Clark, la juez de línea- al final del partido para saber cómo estaba. Le encanta el tenis, ha sido voluntaria durante muchos años, tenía miedo pero no estaba herida. Fue una decepción terminar el US Open así", manifestó.

"Lo acepté"

En este sentido, el balcánico recalcó que todo fue "involuntario". "Pero cuando golpeas una pelota como lo hice yo, existe la posibilidad de que golpees a alguien en la cancha. Las reglas son claras, lo acepté. Para mí es bueno que haya un torneo ahora mismo. Cuanto antes vuelva a jugar, antes podré dejar atrás el recuerdo de lo que pasó con Carreño", subrayó.

Sobre la final del US Open, Djokovic aseguró que el alemán Alexander Zverev estuvo "impresionante en los dos primeros sets", pero alabó al nuevo campeón, el austriaco Dominic Thiem. "Perder tres finales de Grand Slam, comenzar así en la cuarta y ganar es increíble. Los dos querían muchísimo esa victoria, pero nunca se faltan al respeto entre sí. Mostraron una gran estima y su gran amistad, es un buen mensaje para el tenis", apuntó.

En otro orden de cosas, el serbio apuntó a Rafa Nadal, que no disputó el US Open, como el rival a batir en Roma. "Me pasó un par de veces que fui a jugar a Davis sobre arcilla cubierta en Serbia después de la final del US Open. Sé lo difícil que es. Nadal eligió quedarse en Europa y entrenar en tierra batida. Esto podría darle aún más ventaja. Pero aunque no lo hiciera, seguiría siendo el favorito número uno en Roland Garros y en cualquier otro torneo de tierra batida", expresó.

