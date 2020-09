El grito de socorro de la industria musical: el sector sale a la calle en 28 ciudades españolas este jueves

Los trabajadores del sector del espectáculo y los eventos, agrupados en el movimiento Alerta Roja -donde se incluyen asociaciones, empresas y personas a título individual- se manifestará este jueves 17 de septiembre, en 28 ciudades españolas, repartiendo previamente tickets a los asistentes para "unas movilizaciones controladas y limitadas".

El objetivo de estas protestas es el de "dar visibilidad a la alarmante situación" que vive el sector, "al borde del colapso" por la crisis sanitaria de coronavirus. "Salimos a la calle, habíamos tenido dudas porque con la actual situación se podía ver como una marea, pero es evidente que las acciones hechas hasta ahora no han funcionado para concienciar", ha explicado a Europa Press el portavoz de Alerta Roja, Iván Espada. "No se ha alcanzado la visibilidad y concienciación necesaria para afrontar los problemas del sector, y todavía no sabemos cómo se aplican las nuevas ayudas anunciadas. Creemos necesario salir y leer el manifiesto donde se recogen medidas para todos los integrantes del sector", ha explicado.

Alicante, Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Girona, Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza serán las ciudades en donde tendrán lugar las movilizaciones.

Según señalan los organizadores, las movilizaciones simultáneas tienen como objetivo una organización, gestión y desarrollo "con las máximas medidas higiénico-sanitarias". "Se pretende una incidencia e impacto cualitativo y no cuantitativo, y por lo tanto no se va a hacer un llamamiento a la asistencia masiva", han explicado. Al contrario, serán unas movilizaciones "controladas y limitadas" en donde los participantes se registrarán previamente para obtener un ticket de asistencia como medida de prevención frente al riesgo de contagio de la Covid-19.

Entre las reclamaciones del manifiesto, se incluye la necesidad de reconocer al sector del espectáculo y los eventos por parte de instituciones y administraciones públicas como un sector "especialmente perjudicado" por el coronavirus y "prioritario". Además, piden la creación "inmediata" de una mesa sectorial.

Asimismo, piden una "reactivación inmediata" de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, "bajo el estricto cumplimiento" de todos los protocolos de seguridad sanitaria. También incluyen propuestas para trabajadores autónomos, por cuenta ajena, empresas y el sector de manera global.

Espada ha recordado que el problema al que se enfrenta el sector está relacionado también con la celebración de conciertos. "La prueba de que se han podido realizar existe. Pero ahora, la víspera del evento, vienen las autoridades y te lo cancelan alegando precaución, a pesar del plan de seguridad con medidas estrictas. Eso te hunde", ha lamentado.

10% de volumen de trabajo



Pese a que todavía no manejan cifras de desempleo en el sector, Espada sí ha avanzado que el volumen de trabajo ejecutado en estas fechas es de un 10% en relación a años anteriores. Asimismo, las pérdidas del sector de la música en directo ascienden a 660 millones de euros.

Alerta Roja forma parte del movimiento internacional '#redalert' '#wemakeevents', en la que actualmente hay siete países adheridos. Todos con la misma imagen, lema y dirección, y que el próximo día 30 de septiembre se unirán todos en el Global Day, donde los profesionales de todo el mundo se unirán para dar voz, en un mismo día, a un sector impactado por la crisis de la Covid-19.

Así, además de las movilizaciones, como ya se ha hecho en Norte América o en el Reino Unido, el movimiento se está haciendo visible con la iluminación en rojo de fachadas e interiores de edificios vinculados al sector.