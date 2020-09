Margarita del Val: "Podremos sacar el champán cuando no tratemos a los africanos con el virus como apestados"

La prestigiosa viróloga del CSIC, Margarita del Val, se ha convertido en un referente en la investigación contra el COVID-19 y coordina la plataforma Salud Global, cuyo objetivo es abordar el reto del coronavirus. Y si por algo destaca la científica es por sus advertencias más sinceras con respecto al comportamiento de la población en este contexto. Algunos la califican de alarmista o tirante al valorar la situación, pero ella asegura que le gusta informar y no regañar. "A veces he sido llamada solo para echar la bronca, pero cuando llevo cuatro entrevistas de madre regañona, lo corto", cuenta con sinceridad en una entrevista en EL PAÍS.

Le preocupa especialmente la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, que apenas hace dos días anunció restricciones a la movilidad en 37 áreas sanitarias de la región. "Más vale tarde que nunca", comenta la viróloga, que considera un acierto el uso de los nuevos test antígenos y ve positiva la colaboración entre administraciones. "Pero se deja fuera de las medidas al 75% de contagios, que se produce en el resto de la Comunidad", critica Del Val, que pone el foco en los rastreadores: "No explican si se va a hacer el necesario refuerzo de rastreo, si es que lo hay, dentro y fuera de las zonas".

Además, se muestra incisiva con un sector concreto de la población: los jóvenes. "Lo que les digo, a algunos les entra por un oído y les sale por el otro", asegura y lanza una advertencia hasta este grupo poblacional: "No son un grupo de riesgo de salud, pero sí económico. Son quienes van a sufrir un futuro durísimo si esto no se para", alerta con rotundidad.

Preguntada por la ola de negacionistas del COVID-19 y en concreto sobre las polémicas declaraciones del cantante Miguel Bosé en redes sociales y alentando a los ciudadanos a acudir a manifestaciones en contra de la pandemia, la científica considera que es una respuesta de miedo. "Creo que tienen miedo y lo sacan por ahí. Cuando veo esas chorradas no sé ni cómo se lo pueden creer ellos mismos. Es gente educada que se cree más lista que el stablishment", considera Del Val.

Crítica a los políticos

También lanza un severo mensaje a la clase política: "Tomen medidas cuanto antes, porque van a ser más efectivas y menos impopulares que si las toman al final, pero con conocimiento", señala. Además, confiesa que le avergüenza "que primen el interés político cuando la crisis es tan grave que ha parado a la Humanidad". "Cómo pueden ser tan cortos de vista, con esas restricciones tan infantiles", reprocha la investigadora, que anima a las autoridades a utilizar el conocimiento para tomar decisiones buenas. "Hay muchísimo conocimiento, lo que falta es información, y compartirla, y eso sí es pura gestión política de la pandemia", asegura.

Y uno de los aspectos que más inquieta a la población es cuándo llegará una vacuna eficaz que permita recuperar la vieja normalidad. En este sentido, la científica lo tiene claro: "Hasta que no llegue la vacuna, nada será igual", señala. Pero va más allá: "Esto no es local, Si controlamos el virus aquí y en África no, vamos a ver aún como más apestados a los inmigrantes".

Como mensaje esperanzador, Del Val confía en que "el próximo verano podamos ir de 'no fiestas'". Pero advierte: "Podremos sacar el champán de verdad cuando podamos tratar a los africanos que vienen aquí igual de mal que ahora, pero no como apestados porque vengan con el virus", subraya.

Y parece que estas fiestas navideñas también estarán marcadas por el coronavirus y la prudencia de las reuniones familiares y sociales si no queremos que la situación epidemiológica empeore por la irresponsabilidad colectiva. Por ello, a la hora de reservar un cotillón para Nochevieja, Del Val lo tiene claro: "Si fueras amiga te diría que mejor no. Que nos juntemos un grupo muy pequeño en casa, que nos lo vamos a pasar igual de bien", sentencia.