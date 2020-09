"Está fuera de forma, de peso y tiene un comportamiento irregular en el Real Madrid"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, ha pedido salir del club y negocia su salida, en principio como cedido, a la Juventus, mientras que el uruguayo Luis Suárez apunta ya al conjunto rojiblanco, a la espera de resolver ambas operaciones.

La' Barra Libre' de SER Deportivos, la tertulia más caliente de la radio, analiza la situación de ambos jugadores y hace un repaso por la actualidad del fútbol:

Antonio Romero: “Koeman tiene la oportunidad para demostrar al resto que Riqui Puig tiene la oportunidad de triunfar en Primera División. Pero para jugar en el mediocentro no está y para jugar en media punta, tampoco. A Griezmann cuando no juega de media punta lo puedes poner de delantero, Coutinho a la izquierda. Riqui Puig juega de media punta o punta y media. No tiene otra posición.

No me preocupa lo que haya pagado el Atleti por Morata. Lo que sí creo es que ha sido una nefasta operación para el Atlético. El Madrid firma a un futbolista por 109 millones (Bale), está ocho años en la planilla, amortizando en el presupuesto anual, gana cuatro Copas de Europa en el club, un par de Ligas y, ¿es un desastre esta operación? No. Y el Atleti se gasta 70 en un futbolista que no ha pagado una patada a un bote y resulta que la jugada es cojonuda.

Jovic era una petición expresa de Zidane, creo que lo trajo como suplente de Benzema. Pero está fuera de forma y fuera de peso. Desde que ha venido al Madrid solo ha hecho el gamba. No ha hecho ni un solo merecimiento para que Zidane refrende su confianza en un comportamiento bastante irregular en el Real Madrid. Mariano no le gusta al entrenador. Y Bale ha hecho también el gamba”.

Miguel Martín Talavera: “La opción número uno para el Atlético de Madrid es Luis Suárez. La opción número dos sería Edinson Cavani. Y luego hay otras opciones. Una Luis Suárez, ex del Real Zaragoza, que gusta mucho; y otra, el bosnio Dzeko, que actualmente está en la Roma.

Gracias a Morata el Atlético se ha metido en Champions. Si el verano que viene hay un traspaso de otro futbolista, no habrá perdido ni un euro el Atlético.

No tiene gol el Real Madrid y está una vez más atado a los caprichos de su entrenador, que no quiere delanteros y solo quiere que juegue Benzema. Hasta que se lo sigan consintiendo a Zidane. Alguien le tiene que decir que no puede estar regalando jugadores ni el salario a futbolistas. Ha visto que James era más que aprovechable para el club”.

Manuel Esteban 'Manolete': “El Barcelona es el equipo con mas números rojos que hay en LaLiga".

Jordi Martí: “¿Qué pagó el Atlético por Morata? Si se ha pagado esa cifra de traspaso, 50 o 60 millones. El boquete que se abre en las cuentas del Atlético es descomunal. La. amortización abre un boquete. El Barça se quita un marrón con Luis Suárez y hacía falta abrir una ventana. La operación chirria al saber que el Barça seguirá pagando su sueldo. Si encima esos goles que pueda meter los pagas tú, pues chirría”.

Antón Meana: Zidane tiene unaa plantilla en la que tiene desenganchado a muchos jugadores. No puede ser que no saque nada bueno de Mariano en dos años, ni de Jovic, ni de Morata cuando lo tiene, ni de Militao, ni hable con nadie. Con Benzema sí habla, con las estrellas. Me parece que es completamente injusto en el trato con muchos jugadores y esto no lo tapan las copas de Europa. Que es el mejor entrenador del mundo para el Real Madrid, pero en la gestión del vestuario falla muchísimo. Zidane no los trata en igualdad de condiciones para el resto”.

