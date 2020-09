"Pensé, ¿qué sufrirá menos si me tiro?", Viñales explica su caída a 280 km/h en el GP de Estiria

Maverick Viñales, piloto de Yamaha, explicó durante una entrevista en La Resistencia con David Broncano cómo vivió su caída en el GP de Estiria al quedarse sin frenos en una recta a 280 km/h.

Tiene un accidente a 280 y lo cuenta como si nada. Están locos los pilotos de MotoGP. LOCOS. #LaResistencia @mvkoficial12 pic.twitter.com/pbjKyA4VcF — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2020

"Se me estremeció el corazón", comenzó a explicar en el late night presentado por Broncano. "Me quedé sin frenos, es un circuito lleno de rectas y frenadas. Fui a frenar y no había nada, a 280 km/h. Tuve un poco de suerte que frenó un poco", añadió.

😱 ¡TREMENDO! Tuvo que tirarse @mvkoficial12 a más de 200km/h y la moto se estrella de espeluznante contra el muro antes de salir ardiendo 🔥🔥



✅ Lo mejor es que \'Mack\' está OK #AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/kZ9eH5EwPI — DAZN España (@DAZN_ES) August 23, 2020

"Me tiré y no pensé. Cuando toqué el freno, lo empujé hasta el fondo y pensé, ¿qué sufrirá menos si me tiro? La espalda. Y me tiré de espaldas. No te imaginas cómo me quemaba, me iba removiendo", explicó. Afortunadamente, el piloto no sufrió heridas tras la caída.

Este no fue el único susto del piloto catalán esta temporada. En el GP de Austria, un choque entre Morbidelli y Zarco hizo que sus motos salieran despedidas. Una de ellas pasó entre Rossi y Viñales, evitando a ambos pilotos por milímetros.

"Escuché un impacto muy fuerte, me giré hacia el lado y vi que venía una moto. Dije 'al menos me cubro la cabeza, si me rompo un brazo me da igual, pero la cabeza no'", explicó tras el accidente.

La promesa de Viñales a Broncano

El piloto de Yamaha, actualmente segundo en la clasificación tras lograr su primera victoria de la temporada en el GP de Emilia Romagna, hizo una particular promesa al presentador. "Si gano el Mundial traigo mi moto", prometió.