El Gobierno corrige a Torra: "No hay que estigmatizar a ninguna comunidad autónoma"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros. Pero el primer tema al que se ha referido ha vuelto a ser el de los Presupuestos, solicitando una vez más el apoyo del PP para desbloquear su aprobación. "Esta no es una legislatura más", ha dicho.

Montero ha evitado, sin embargo, dar detalles sobre el proyecto presupuestario del Gobierno. "Ha avanzado y tenemos una hoja de ruta para ir hablando con todos los grupos políticos que no se autoexcluyan", ha dicho, añadiendo que tiene previsto llevar al Congreso el techo de gasto a finales de septiembre, con el objetivo de aprobar los Presupuestos entre diciembre y enero, pero subrayando que de momento prefiere optar por la discreción.

Preguntada sobre las declaracions de Torra, quien ha desaconsejado viajar a Madrid, Montero ha dicho que "no hay que estigmatizar a ninguna comunidad autónoma" y que las declaraciones del president no se ajustan a la realidad de la situación porque no hay restricciones para la movilidad entre CCAA, animando a toda la sociedad a seguir esforzándose para "salir juntos".

Montero ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes han detallado las novedades relacionadas con la normativa del teletrabajo y el estado de la pandemia, entre otros asuntos.

Estado de la pandemia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha referido al encuentro de este lunes entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, guiado básicamente por el Plan de Respuesta Temprana, y ha detallado que la reunión ha servido para establecer un clima de "cooperación reforzada" mediante varios "grupos de trabajo".

"Acordamos establecer un plan especial para la Comunidad de Madrid, que es a quien le corresponde seguir decidiendo las medidas", ha explicado. "Vimos que era interesante establecer unos horizontes por fases, siempre contando con expertos de la ciencia y sanitarios".

Illa ha detallado que se va a nombrar un Portavoz Técnico Único para este grupo, pero aún no ha desvelado quién ejercerá esa función. El ministro de Sanidad también ha explicado que "el rumbo es doblegar la curva" y que para ello es necesario "actuar con determinación y tomar el control".

Preguntado por la disparidad de criterios —después él mismo, en Hoy por hoy, ha recomendado a los madrileños no salir de casa,— Salvador Illa ha respondido que no hay contradicciones porque, más allá de las restricciones especiales aprobadas en las zonas con más incidencia de contagios, actualmente se recomienda limitar la movilidad en toda la Comunidad de Madrid.

El ministro de Sanidad también ha asegurado que "no es el momento de activar el estado de alarma" y que las CCAA pueden restringir la movilidad en ciertos territorios sin la necesidad de recurrir a este instrumento legal.

Salvador Illa ha aprovechado la rueda de prensa para reconocer el trabajo del colectivo de sanitarios, recordando que ya se ha aprobado la consideración del COVID-19 como enfermedad profesional y negando que sea necesario trasladar pacientes entre CCAA a causa de la presión asistencial.

Teletrabajo y ERTE

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que la nueva normativa sobre teletrabajo, respaldada por patronal y sindicatos, supone que el Gobierno ya haya alcanzado cinco acuerdos con los agentes sociales. "Esta ha sido la negociación más difícil y más compleja", ha señalado la ministra.

Díaz ha detallado que la nueva norma garantiza el derecho a la desconexión y se basa en la flexibilidad y la voluntariedad de las partes. La ministra de Trabajo ha felicitado a los agentes sociales por llegar a acuerdos sin hacer política y ha asegurado que a partir de ahora van a retomar la negociación de los ERTE, con una reunión este mismo miércoles: "No vamos a parar hasta que haya acuerdo".

Sobre la duración de la prórroga de los ERTE, Díaz ha evitado dar una fecha concreta, pero ha reiterado que el Gobierno la extenderá "hasta que sea necesario" y ha añadido que, aunque se debe la confidencialidad de la mesa de negociación, la disputa entre las partes no está relacionada con ese punto.

La ministra de Trabajo también ha pedido "máxima tranquilidad" con la reforma de las pensiones porque, pese al cruce de declaraciones con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "el PSOE y Unidas Podemos ya han llegado a un acuerdo".

Otros asuntos

Montero también ha dado cuenta de algunas modificaciones para agilizar la concesión del Ingreso Mínimo Vital —ampliando plazos, cruzando datos con el Padrón o eliminando requisitos previos—, de acuerdos en materia de trata —con el objetivo de acabar cerrando los prostíbulos— y de la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Cambio Climático. "Un plan que ha pasado por un amplio consenso participativo de todas las administraciones y que alinea esta conciencia con la de los objetivos europeos", ha explicado Montero.