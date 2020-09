"Yo dije que me iban a caer tres": Raúl Cimas, Ernesto Sevilla y la gran mentira de su etapa universitaria

Raúl Cimas y Ernesto Sevilla son dos de los referentes de la comedia en España. Todo ello gracias a un humor muy peculiar, surgido en el mismísimo Albacete, que han ido perfeccionando el uno junto al otro desde que eran muy jóvenes. Y es que, a pesar de que lleven ya varios años en lo más alto de la comedia, los humoristas son amigos desde su etapa escolar. De hecho, llegaron a ir clase juntos. Concretamente durante su etapa universitaria en la facultad de Bellas Artes de la UCLM en Cuenca, donde conocerían a otros nombres de la comedia actual como Julián López, Joaquín Reyes o Carlos Areces, entre otros.

Una etapa en la que, tal y como ha recordado Cimas en El Hormiguero, "no hicieron nada". Después de que Pablo Motos le preguntara sobre su etapa universitaria, el cómico ha reconocido que no trabajaron lo suficiente: "Yo no sé si Ernesto Sevilla seguirá mintiendo, pero no hicimos nada". De hecho, y para demostrar lo poco que estudiaban durante aquella época, Cimas ha revelado una de las grandes mentiras que contaron ambos durante la universidad.

La gran mentira de Ernesto Sevilla y Raúl Cimas

Después de que su madre le preguntara por las notas de la universidad, Cimas respondió que iba a suspender tres asignaturas. Una afirmación que hacía llorar a la madre, quien ponía como ejemplo el buen hacer a Ernesto Sevilla tras aprobar el curso con una nota media de sobresaliente: "Pues he hablado con el padre de Ernesto y me ha dicho que va a aprobar todo con sobresalientes". Sin embargo, no era más que otra mentira para ocultar el carro de suspensos que se le venían encima.

"¿Ernesto Sevilla? No quiero estar cerca cuando llegue la verdad", le contestó Cimas. Fue entonces cuando el humorista se dio cuenta de los "grados de mentira". A pesar de que ambos iban a suspender todas las asignaturas, uno confesó que iba a suspender tres y el otro que había aprobado todas con una nota de sobresaliente. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos acabarían licenciándose de Bellas Artes.

Raúl Cimas y sus primeras actuaciones como monologuista

A lo largo de esta entrevista, Cimas también ha hablado sobre sus inicios en el mundo del humor. Concretamente sobre sus primeros pasos como monologuista en España cuando todavía no sabíamos muy bien que era todo eso. Por aquel entonces, el cómico ha explicado que actuaba en bares en los que tenía que permanecer a oscuras en el almacén hasta que el DJ, que a su vez era camarero, le daba paso.

Sin embargo, y a pesar de las condiciones tan extrañas a las que se tuvo que enfrentar durante aquellas primeras etapas de su carrera, el cómico reconoce que se queda con lo bueno. A partir de entonces, los monólogos en España fueron haciéndose más y más populares y Raúl Cimas se convirtió en uno de los referentes en nuestro país.