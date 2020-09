"No veo el programa, no me gusta": la "cura de humildad" de una señora a 'El Hormiguero' que se ha hecho viral

Pablo Motos ha recuperado para El Hormiguero una de las secciones favoritas de los seguidores y seguidoras del programa. Un concurso, de apenas unos minutos de duración, en el que un agraciado o agraciada puede llevarse hasta 6.000 euros por contestar a una simple pregunta: "¿Sabe usted que es lo que quiero?". Desde que la pronunciara por primera vez, hace ya varios años, el presentador se ha llevado respuestas de todo tipo.

Desde algunas en las que la persona que estaba al otro lado del teléfono contestaba ipso facto para llevarse los 6.000 euros que sorteaban hasta otras en las que el aspirante acababa enviando a Pablo Motos y a su equipo a tomar vientos: "Que te vayas a tomar por culo". Tras el estreno de la nueva temporada, que desembarcaba la semana pasada en Antena 3 con la visita de Tamara Falcó, el equipo de Pablo Motos ha recuperado esta sección para entregar los primeros 6.000 euros de la temporada.

"No veo el programa, no me gusta"

Pero no ha salido del todo bien. Después de llamar a un número de teléfono aleatorio, Pablo Motos y su invitado, el humorista Joaquín Reyes, le han hecho la pregunta del millón a una mujer que no estaba muy por la labor de llevarse el dinero. Después de darle las buenas noches y pronunciar la pregunta, la mujer le ha respondido que no sabe qué es lo que quiere. Para ponerle un poco en contexto, Reyes le ha explicado que le están llamando desde El Hormiguero.

A continuación, y mientras Pablo Motos y Joaquín Reyes hacían todo lo posible para que la mujer se llevara el dinero, esta ha reconocido que no veía nunca el programa y que no le gustaba. Por esa misma razón, y antes de que el presentador siguiera insistiendo, la mujer ha optado por colgar el teléfono. Sin embargo, Pablo Motos no se ha rendido y ha aprovechado para llamar nuevamente a la señora para que se llevara los 6.000 euros del premio.

"Yo no quiero ese dinero"

Tras llamarla por segunda vez, Pablo Motos le ha pedido a la señora que no le cuelgue y que escuche sus indicaciones con atención. Y es que, pese a que no le gustara el programa, la protagonista de esta historia se estaba jugando 6.000 euros. No obstante, la mujer reconocía abiertamente que no quería tanto dinero: "Yo no quiero ese dinero". Dicho esto, y antes de que Pablo Motos y Joaquín Reyes pudieran responder, la mujer volvía a colgar al programa.

Mientras la mujer colgaba el teléfono, las hormigas comenzaban a reírse y aseguraban que era un baño de humildad para la sección: "Os creéis que todo es el dinero y esta señora lo que quiere es que no la molestéis ya". Por lo tanto, el premio queda vacante y la semana que viene se repartirán un total de 9.000 euros a quien responda satisfactoriamente a la pregunta de El Hormiguero.