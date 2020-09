Un disco español se cuela entre los 500 mejores de todos los tiempos para la revista Rolling Stone

Hace ya varios años, concretamente en 2003, la revista especializada Rolling Stone publicaba por primera vez la lista de 500 mejores discos de todos los tiempos. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de nuevos álbumes y artistas dispuestos a convertirse en leyendas llevaban a los responsables de esta publicación a actualizar esta lista en 2012 y ahora en 2020. Una era, protagonizada por el streaming y el gusto fragmentado, que han dificultado todavía más la realización de una lista en la que podemos encontrarnos a lo mejor de lo mejor.

Para esta nueva edición, los responsables de la revista han añadido 154 nuevos discos que no pudimos encontrar en la de 2012. Entre ellos algunos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West y To Pimp a Butterfly que, a pesar de pertenecer a este nuevo siglo, se han colado entre los 20 mejores discos de todos los tiempos. Y es que el tiempo pasa para todos. Según ha dado a conocer la revista Rolling Stone, ya son 86 los álbumes de esta lista que pertenecen al siglo XXI.

Un disco español se cuela entre los 500 mejores de todos los tiempos

Por primera vez desde que se editó en 2003, un disco español se ha colado entre los 500 mejores de todos los tiempos según los parámetros utilizados por la revista especializada. En la posición 315 podemos encontrar El Mal Querer de Rosalía. Después de ganar el Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo, los responsables de Rolling Stone han destacado la habilidad de la española para llevar la música flamenca a un nuevo nivel.

La publicación destaca que Rosalía ha sido capaz de compartir siglos de tradición de música flamenca con todo el mundo. Todo ello gracias a temas como 'Malamente' o 'Di mi nombre', en el que la artista catalana fusiona en flamenco con otros estilos como el rap o pop tradicional: "El resultado es uno de las mejores mezclas de modernidad y tradición del siglo XXI". Una fusión de estilos que le han llevado a formar parte de una de las listas más prestigiosas a nivel global.

Estos son los mejores discos de todos los tiempos: desde los Beatles hasta Nirvana

Según han dado a conocer los responsables de esta lista, el mejor disco de todos los tiempos es el mítico What's Going On, de Marvin Gaye. A continuación, podemos encontrar otros títulos como el Pet Sounds de The Beach Boys y Blue, de Joni Mitchell.

Entre los diez primeros también destacan algunos de los discos más famosos de todos los tiempos. Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, Abbey Road de los Beatles o Nevermind de Nirvana son algunos de ellos. También Rumours de Fleetwood Mac, Purple Rain de Prince and the Revolution, Blood on the Tracks de Bob Dylan y The Miseducation of Lauryn Hill, décima clasificada de esta prestigiosa lista.