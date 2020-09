El testimonio de un médico que se fue de España: "Gano más del triple y tengo 20 minutos para cada paciente"

"No hay médicos en España". Con esa frase tan contundente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretendía justificar el colapso en Atención Primaria. Al doctor Sergio Pescador le parecen "una desfachatez" esas declaraciones "después de la gestión que está haciendo". Él es uno de los muchos médicos que cogió las maletas y se fue a otro país a trabajar. Tiene 32 años, hizo el MIR en Atención Primaria en Madrid y ahora pasa consulta en Mamers, un pequeño pueblo del norte de Francia: "Obviamente la precariedad de los médicos en España en general y en concreto de la Comunidad de Madrid fue un factor decisivo para mi marcha. Se ha mantenido con mucha precariedad gracias al trabajo constante y la dedicación de los profesionales que trabajan a destajo día tras día. Normalizamos que el médico tiene que doblar y ver a un paciente cada 5 minutos. Ya ni siquiera nos llama la atención. Pero es un problema de años y años en los que se ha ignorado la especialidad que es la puerta de entrada de los pacientes".

El año pasado se registró récord de certificados de idoneidad para salir del país a Europa para trabajar como médicos: "En 2011 eran 1.000 y ahora ya estamos por 4.100 solicitudes", detallan desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que advierte: "Se necesitan 13 años para formar a un médico y en cuestión de días se pueden ir". El éxodo también afecta a la Enfermería. España es uno de los países del mundo con menos enfermeras por médico.

Sergio reconoce que el sistema de salud francés tampoco es perfecto pero "protege y valora bastante a los médicos": "Trabajas para la Seguridad Social pero casi funcionas como un médico privado: alquilas tu propia consulta y compras tu material, pero las condiciones son mucho mejores. Eres tu propio jefe y gestionas tu consulta como te venga bien. Se acabó lo de los 5 minutos por paciente. Aquí tú pones el tiempo paciente que tú quieras. Yo, por ejemplo, he pasado de 5 a 20 minutos por paciente. Siento que hago una buena medicina. Tengo el tiempo suficiente de conocer a mis pacientes, no tengo que ir deprisa y corriendo y puedo pararme a conocerles, no solo en el ámbito médico, también puedo conocer los antecedentes sociales. Lo que ha hecho el médico de cabecera de toda la vida. ¡Eso es una maravilla! En España no podía hacer eso. Es impensable. 5 minutos es casi el tiempo que necesita un paciente de edad avanzada para quitarse el abrigo y desnudarse", lamenta.

La lista de beneficios de Sergio con el cambio es larga: "Al tener mi consulta, tengo mis pacientes, que es algo que también echaba de menos en Madrid, donde cada día tenía un contrato distinto, en un centro de salud distinto y con pacientes distintos. En Madrid a veces nos contratan de lunes a viernes para no pagarnos el fin de semana o solo el día de una guardia… Además cuando sustituyes a otro médico no siempre te atreves a tomar según qué decisiones, por si su médico no comparte tu criterio. Y económicamente hay una gran diferencia, aquí cobro casi el triple que en Madrid y estoy exento de impuestos 5 años". Siente "mucha rabia y mucha pena" cuando habla con sus compañeros en España: "Se van a ir quemando poco a poco".

Una precariedad que repercute en los pacientes

Esa precariedad de la que habla Sergio se palma en la calle y en las redes sociales estos días, donde decenas de médicos relatan las condiciones laborales a las que están sometidos. Un médico de familia en Sevilla, Fernando Fabiani, explicaba en Twitter cómo durante 3 años se le daba de alta y de baja para cada guardia y animaba a otros profesionales sanitarios a contar su caso. La avalancha de testimonios fue tal que se ha sentido sobrepasado: "La respuesta ha sido de auténtica catarsis de liberación. Hay casos que son brutales", cuenta en Hoy por Hoy donde también confiesa que le hieren especialmente los casos de compañeras a las que no se les ha renovado el contrato por estar embarazadas.

Fabiani saca dos conclusiones fundamentales después de haber leído todas las historias: que "esto es algo endémico, ya que hay testimonios de todas las comunidades, y repercute en la mayoría de casos en la salud a los pacientes". Por lo que considera que esta lucha va mucho más allá de las mejoras en las condiciones laborales que reclaman los médicos.

Los profesionales sanitarios salieron en masa a demostrar con cifras que eso es mentira: "Hay 44 facultades de Medicina en España, somos el segundo país con mayor número de facultades y en los últimos 10 años se han abierto más de la mitad de ellas. Hay muchísimos licenciados que llegan al MIR y es el tope de su formación. De unos 16.000 que se presentan cada año sólo obtienen plaza unos 7.500. El hecho de que no haya médicos es porque no existe una planificación adecuada", aseguran desde la AMYTS.

Los médicos recuerdan que esa planificación que no ha llevado a cabo desde hace años debe ser ahora todavía más exhaustiva teniendo en cuenta que se estima que en los próximos 10 años habrá entorno a 70.000 jubilaciones en el sector. A la poca oferta de plazas de MIR, suman la otra gran lacra de la profesión: la precariedad que hace que cada vez más médicos decidan irse a ejercer fuera de España.

Seis años aprobando el MIR pero sin plaza

Chantal se licenció en Medicina en 2014 y desde entonces se presenta cada año al examen de MIR. Ha aprobado estos seis años pero no ha conseguido plaza para formarse en Psiquiatría, la especialidad en la que desea formarse. En Italia también lo intentó en tres ocasiones y una de ellas consiguió plaza pero un error administrativo hizo que tampoco pudiera hacerse efectiva: "A día de hoy, si no hubiera tenido esa mala suerte, estaría trabajando en el extranjero como muchos otros médicos", destaca en Hoy por Hoy.

Empezó la carrera en 2008 y va a cumplir 30 años. Sin esa plaza, Chantal no puede trabajar como médico especialista. Puede hacerlo en la sanidad privada, en una ambulancia o en una residencia de mayores, como en la que trabaja actualmente, al tiempo que sigue preparándose el MIR. El año que viene lo intentará de nuevo: "Volvería a estudiar Medicina porque es mi vocación pero la situación deja muchísimo que desear".