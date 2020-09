Un enfermero, a Díaz Ayuso: "No es que el personal sanitario no exista. Nos fuimos porque estábamos hartos"

Joan Pons lleva 20 años trabajando como enfermero en el Reino Unido, pero muchos españoles lo conocieron cuando, hace unos meses, supimos que se había convertido en uno de los primeros voluntarios que empezó a participar en los ensayos clínicos que la Universidad de Oxford estaba realizando en busca de una vacuna contra el COVID-19. Desde entonces miles de personas siguen sus reflexiones, siempre con ánimo de servicio público, a través de las redes sociales. Pero las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la escasez de personal sanitario en España, le han indignado.

"Que diga que no hay suficiente personal sanitario me enfuerece porque lo que me hubiera gustado hubisese sido triunfar en España, pero me tuve que ir después de tres años enlazando contratos basura, pegado al teléfono para ver si me llamaban para trabajar a cualquier hora del día. Incluso interrumpí vacaciones. Incluso estaba en el cine con mi novia y me tuve que levantar porque si no contestaba, había una lista de espera larguísima. Al cabo de tres años, para tener una cosa estable, lo único que pude hacer fue ser repartidor de pizzas en el Telepizza", asegura en un vídeo grabado para la Cadena SER.

"Me parece increíble. Hay un montón de talento que se produce en España y nos estamos yendo. El Gobierno no da contratos decentes a los sanitarios. Si me hubieran dado un contrato decente, no me hubiera ido. Si nos lo dieran ahora, volveríamos. Personal sanitario hay. Somos muchísimos. Aquí, en el Reino Unido, en cada hospital hay personal sanitario español. El problema no es que no haya personal sanitario español sino que el Estado español no se toma en serio pagar un salario decente. Ayer me quedé bastante alucinado al ver a la presidenta", añade.

"Nos fuimos porque estábamos hartos"

"No es que no existamos. Es que nos hemos ido. Estamos hartos de los contratos basura, sin vacaciones y sin paga por enfermedad. La espina que tengo clavada es no haber podido triunfar en España. Que nos digan que no hay suficientes sanitarios me parece una desfachatez. A la presidenta de Madrid le pido que venga a Inglaterra y verá que en cada uno de los hospitales del Reino Unido hay personal español. Miles de enfermeros como yo. El problema de España también es que la proporción entre enfermeros y pacientes es una de las más bajas de España".

Joan Pons, de hecho, asegura que contratar a más sanitarios en condiciones dignas sería una operación rentable: "Estudio tras estudio se ve que cuanto mayor es el ratio, menos ingresos hospitalarios hay, así que a la larga se ahorra dinero. El Gobierno tendría que invertir en poner más enfermeros en las plantas y darnos contratos fijos. En cuestión de días encontrarían ese personal que la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no existe. Todo ese personal sanitario no es que no exista. Sí existe, estamos aquí, pero nos fuimos porque estábamos hartos de los recortes y de que se nos tratara muy mal en España".