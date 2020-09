Fernando Simón desvela algunas llamadas que recibió de políticos de la oposición: "Ten cuidado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha desvelado que "nadie" le dice lo que tiene que decir en sus ruedas de prensa pero que algún político le ha llamado para decirle "ten cuidado, mejor apártate un poco". Así lo ha asegurado el propio Simón en el programa 'Planeta Calleja' que se emitirá el viernes 2 de octubre y del cual ya se han adelantado algunas extractos de la entrevista: "Sí que me han llamado algunos para darme apoyo y me han llamado algunos para decirme que, en algún momento determinado, 'ten cuidado, mejor apártate un poco'".

En este adelanto en Informativos Telecinco, Fernando Simón también revelaba que sintió "un peso en las espaldas" cuando el presidente Pedro Sánchez le confirmó que iba a pedir el Estado de Alarma en España. Este episodio de 'Planeta Calleja' ha generado cierta polémica por la participación del director del CCAES ya que ha coincidido con el inicio de la segunda ola en nuestro país, como ya le pasó cuando se marchó de vacaciones a Portugal hace unos meses. El presentador del programa, Jesús Calleja, ya dejó —a su paso por 'El Faro— entrever algunas de las conversaciones que mantuvo con Fernando Simón: "Si lo que dice se cumple, vamos a un escenario muy bueno".

Este lunes, Simón ya respondió a las preguntas de la prensa sobre su participación en el programa. "Si no les importa, no las voy a comentar. Y el programa ya lo verán", ha dicho el director del CCAES en su rueda de prensa del Ministerio de Sanidad. Los periodistas querían conocer si Fernando Simón ha cobrado algo por su participación en el programa de Jesús Calleja y el epidemiólogo se ha mostrado algo molesto por dicha pregunta: "Yo no cobro por casi nada. Solo mi salario. No entiendo la pregunta, pero bueno", señaló en su primera comparecencia de prensa tras sus días de descanso. Debido al elevado interés generado a raíz de conocerse que el epidemiólogo ha protagonizado una de las nuevas ediciones de 'Planeta Calleja' y la indiscutible actualidad del personaje, Mediaset España ha convertido este programa en una entrega especial que Telecinco emitirá en prime time el próximo viernes 2 de octubre.

Fernando Simón se ha convertido en la cara visible del Gobierno durante el confinamiento, la desescalada y ahora la segunda ola. De hecho, el mismo director del CCAES ha participado este sábado en la reunión telemática junto al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y más personalidades, la cual ha finalizado con un ultimátum del Ministro a Díaz Ayuso: "Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario y es tiempo de actuar con determinación. Quiero emplazar a la comunidad a revisar sus decisiones y seguir las recomendaciones".