Nostalgia de los años 80 y 90: repaso a los juguetes que tú también tuviste en casa

No, este no es otro artículo que trata de hacerte sentir más mayor de lo que realmente eres. Tan solo pretende transportarte a tu niñez, a aquella época en la que no necesitabas quedar por WhatsApp para encontrarte con tus amigos y amigas al día siguiente y en la que reinaba la regla de la botella. Y es que, si eras de los que jugabas al fútbol con una pelota desgastada y dos chaquetas como portería, sabías que el que la tira va siempre a por ella.

Por aquel entonces no había YouTube, Netflix ni Instagram. Pero estaban las calles, las plazas y esas casetas improvisadas con cuatro palés en las que podía pasar prácticamente cualquier cosa. Unas zonas de ocio, que no requerían de enchufe para poder disfrutar de ellas, en las que podías disfrutar de mil y un juegos sin la necesidad de suscribirte a ninguna plataforma ni de tener una conexión wifi estable. Todo ello gracias a los juguetes de toda una generación que han visto que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo de las casas de las nuevas generaciones.

Más allá de la comba y las canicas: así eran las competiciones de ventosas saltarinas

Hace apenas unos días, el usuario de Twitter Adán García compartía uno de los juguetes que habían marcado su infancia. Una ventosa saltarina de plástico flexible, también conocida como Jumping Popper, que se convertía en la protagonista de los recreos cada dos por tres. Todo ello gracias a una serie de competiciones, en las que podían participar dos o más personas, en las que se buscaba a la ventosa más saltarina de todo el recreo. Para salir de dudas tan solo había que darle la vuelta a la ventosa, ponerla en el suelo, y esperar a que diera la vuelta.

Con algo tan simple nos entreteniamos con 8 años (espero q sepais q es) pic.twitter.com/yrf2MT7Vbi — Adán 🪐 (@adangaarcia) September 27, 2020

A raíz de este primer tuit, la comunidad de Twitter comenzaba a recordar todos esos juguetes que habían marcado su infancia. No solo las canicas, la comba, las peonzas, los diábolos y el yo-yo, presentes probablemente en cada generación, sino algunos menos populares que han despertado la sonrisa de miles de personas en redes sociales. ¿Te acuerdas de la mano loca? ¿Y de los míticos paracaidistas? Si creciste en los 80 o los 90, prepárate para volver a tu infancia.

Y este era el favorito de nuestras madres. Les encantaba ver cómo dejábamos nuestra firma por las paredes de casa. pic.twitter.com/PLa8sUgUrS — Igor Monasterio (@IgorMonasterio) September 27, 2020

Del éxito de las manos locas al Blandi Blub

Probablemente tú también tuviste una mano loca pegajosa en casa. Sí, aquellas palmas de caucho de mil y un colores diseñadas para pegarlas en la pared e incluso recoger objetos de poco peso que no te duraban más que un par de asaltos debido a la cantidad de suciedad que recogían en cada intento. A pesar de que las limpiáramos a conciencia, e intentáramos pegarlas de nuevo en distintas superficies para comprobar su eficacia, nos enfrentábamos a la cruda realidad y descubríamos que había pasado a mejor vida.

A esta mano le seguirían posteriormente otros productos de características similares como el Blandi Blub que probablemente recordarás por su olor y por lo duro que quedaba con el paso del tiempo. Un moco gigante y pringoso, que podíamos estirar todo lo que quisiéramos, que nos permitía realizar casi cualquier figura y mantenernos entretenidos durante mucho tiempo. Sin embargo, y como sucedía con el caso anterior, acababa siendo hogar para cientos de migas, pelos y todo tipo de superficie que hubiera tocado.

Soldados paracaidistas, trolls y más

Para aquellos niños y niñas que no veían del todo bien pringarse con estos productos existían otros que todavía recuerdan con añoranza. Desde la espiral de colores que nos permitía disfrutar de un buen espectáculo cada vez que la tirábamos por la escalera hasta los paracaidistas para los amantes de los altos vuelos. Tan solo tenías que coger a tu soldado, lanzarlo lo más alto que pudieras y esperar a que este aterrizara en la base sano y salvo. También había alternativas como los alienígenas con paracaídas porque, al parecer, más allá de nuestro planeta también lo utilizan para evitar un desenlace fatal. No teníamos que hacer prácticamente nada más que observarlos y, sin embargo, nos entreteníamos con ellos.

Cuando éramos pequeños convivíamos con todo tipo de criaturas que podían quitar el sueño a más de un niño o una niña. ¿Te acuerdas del mítico Gusiluz? ¿Y de los trolls con largas melenas de mil y un colores? Los años 80 estaban repletos de todo tipo de juguetes que, a pesar de que no entendíamos del todo bien de dónde venían ni para qué servían, nos amenizaban el día. Desde los títeres que vivían en un cono para interpretar mil y una funciones hasta la serpiente mágica de Rubik con la que (casi) siempre acababas haciendo una pistola o los puzles Cococrash. Y es que, por aquel entonces, el diseño era lo menos importante. Tan solo hacía falta un poco de imaginación para montar todo tipo de historias.

El pelo de los trolls podía ser de mil y un colores. / Milanuncios

Gogos, tazos y tamagotchis: los más populares de los 90

Llegaron los 90 y, con ellos, los míticos gogos y tazos. Tanto los unos como los otros se podían comprar en las tiendas de chucherías. Mientras que los primeros venían en paquetes individuales, los segundos lo hacían dentro de las bolsas de patatas de distintas empresas. Sin embargo, donde realmente se ganaban y se perdían estos estas figuras era en los recreos.

Cuando llegabas al colegio con tus tazos, tan solo tenías que juntarlos en una torre contra los de tu adversario y jugártelos en una batalla a muerte. Los había de todo tipo. Desde los protagonizados por Chiquito de la Calzada hasta los de los Looney Tunes, los de Dragon Ball y los de Pokémon. Lo mismo pasaba con los gogos, que podían ser de una u otra forma dependiendo de la moda de aquella época. En definitiva, los niños y niñas de los 90 podían llevarse sus personajes preferidos a cualquier lado e incluso presumir de ellos en caso de que fueran de edición limitada.

Madre estaban también los tazos, los master tazos,los tazos de chiquito, los rappers, los gogos... pic.twitter.com/uD5xpwkB78 — Javier (@bladejavichu) September 28, 2020

Por último podemos encontrar al Tamagotchi. Una pequeña mascota, que evolucionaría en una criatura u otra dependiendo de los cuidados que le diéramos, que se convertiría en el primer amigo virtual de bolsillo para toda una generación. Nos ilusionábamos con él cada vez que salía del cascarón y nos llevábamos nuestras rabietas cada vez que se moría sin motivo alguno: "¿Cómo se ha podido morir si le he dado siempre lo que he querido?". El objetivo era cuidar de él lo mejor posible y demostrarle a tus amigos y amigas lo buen "padre" o "madre" que eras.

En definitiva, una serie de juguetes con los que jugábamos hace décadas que, pese al paso del tiempo, siguen presentes en nuestra vida. Y es que, a pesar de que hayamos crecido y que nuestras preocupaciones sean otras, el niño o la niña que un día fuimos sigue en nuestro interior.