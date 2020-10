"¿Por qué solo Madrid?": la respuesta más contundente de un inmunólogo en directo

El catedrático de la Universidad Complutense, inmunólogo y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, Alfredo Corell, estuvo en 'El Programa de AR' de Telecinco para responder a las preguntas de la presentadora Ana Rosa Quintana sobre las nuevas restricciones que deben entrar en vigor en Madrid dentro de un par de días. La duda fue clara: ¿por qué solo Madrid? La respuesta no dejó lugar a dudas.

Hace una semana el Gobierno recomendó a la Comunidad de Madrid que debía aplicar restricciones de movilidad en aquellas zonas básicas que tuvieran una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, en la práctica, suponía establecer medidas en la mayor parte de los barrios y distritos madrileños que superan con creces este umbral.

Después de un lío político sin precedentes, el Consejo Interterritorial de Salud formado por las consejerías de las comunidades y el Ministerio de Sanidad acordó establecer ese como uno de los criterios aplicables para confinar parcialmente los municipios de más de 100.000 habitantes. Y esto tuvo una concreción en una orden ministerial y su consecutiva publicación en el BOE; ahora Madrid está obligada a cumplir esas medidas aunque ha anunciado que recurrirá.

Ante la pregunta de la periodista: "¿Por qué solo Madrid?" o también, "¿por qué 500 y 10% y no cien y 5%?", el inmunólogo lo tiene claro. Ana Rosa sugiere que las medidas podrían estar "ajustadas" a los criterios que solo cumple Madrid y que esto podría ser una decisión eminentemente política ya que "los criterios internacionales" no son esos. Corell asegura, para empezar, que "no existe un criterio internacional" y después responde claro que ya hubo restricciones a la movilidad en otras comunidades.

"Se cerró Barcelona hace unas semanas, se cerró Aragón, de verdad que si nos vamos a entretener en eso... apaga y vámonos, yo lo que creo es que hay que abogar por la salud pública... vuelven a estar a punto del colapso algunos hospitales", responde contundente Alfredo Corell. Su opinión concuerda con la de la mayor parte de epidemiólogos consultados por la Cadena SER: Madrid debe volver a una especie de fase 1 para poder contener la transmisión descontrolada del coronavirus.

La situación sanitaria se mezcla con la tensión política. Después de que el consejero de Sanidad dijera ayer que la orden ministerial no tiene "validez jurídica", hoy Ayuso ha asegurado que cumplirá con las medidas de Sanidad, pero llevará ante los tribunales la decisión adoptada. En dos días tiene que darse cumplimiento a la orden ya publicada en el BOE.

La última polémica nos deja con las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que no está de acuerdo con llevar ante los tribunales las medidas de Sanidad porque "toca colaborar". "Desde Cs llevamos meses pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia. El Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas", ha publicado en un tuit.