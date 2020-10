La Comunidad de Madrid se olvida de avisar de su confinamiento al municipio de Aldea del Fresno

“Si no llegamos a preguntar, seguimos haciendo vida normal”. Así se ha pronunciado la alcaldesa de Aldea del Fresno, Maribel Hernández, después de que la Comunidad de Madrid se olvidara de incluir a su pueblo entre los municipios madrileños donde se mantienen las restricciones. La localidad se encuentra dentro de la zona de salud de Villa del Prado, confinada perimetralmente desde este lunes, pero el Ejecutivo autonómico no la había mencionado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

Según informa elDiario.es, Hernández llamó el viernes a la Consejería de Sanidad para comprobar si Aldea del Fresno sería afectada por las medidas específicas temporales para contener la expansión del COVID-19 en Madrid. Sin embargo, no fue hasta horas después cuando le confirmaron que se trataba “de una errata”, aunque la orden no se publicó en el BOCM hasta este lunes, jornada en la que ya habían entrado en vigor las restricciones en otras zonas de la región.

Hernández considera a las restricciones “injustas”

Los casi 3.000 habitantes de Aldea del Fresno no pueden salir de su pueblo desde el lunes, lo que la alcaldesa califica de “injusto”. Por ello, ha pedido a los agentes policiales que “levanten un poco la mano” con las sanciones. “Hemos acatado las órdenes y a partir de mañana le he dicho a la Policía que no sean muy estrictos”, ha señalado.

Aunque ha subrayado que para ella lo primero es la salud de sus vecinos, ha indicado que las restricciones “han hundido tanto a la hostelería como a los comercios locales”. Por ello, está valorando “presentar un recurso judicial” y ha pedido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no confine por áreas de salud sino por municipios porque Aldea del Fresno “no es un barrio de Villa del Prado”.

Restricciones también en Humanes y San Sebastián de los Reyes

Desde el 6 de octubre durante dos semanas más, continuarán las restricciones a la movilidad ya impuestas por el Ejecutivo madrileño en las zonas sanitarias de Humanes de Madrid, Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes y Villa del Prado. En ese período nadie puede salir ni entrar de esas áreas de salud excepto para ir a trabajar, estudiar o realizar alguna actividad esencial. Además, en estos lugares, los parques deberán permanecer cerrados.