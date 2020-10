Llegan las Dracónidas: este es el mejor momento para disfrutar de esta lluvia de estrellas en España

Llega otoño y, con él, las míticas Dracónidas que iluminarán el cielo durante las próximas noches. Concretamente hasta el próximo sábado 10 de octubre, cuando la Tierra superará la corriente de polvo del cometa 21P/Giacobini-Zinner que provoca este fenómeno tan especial. Sin embargo, y si eres de esas personas a las que les encantan las lluvias de estrellas, no hay de qué preocuparse, todavía podrás disfrutar de las Oriónidas, las Leónidas y las Gemínidas antes de que termine el año.

Según explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, las Oriónidas son visibles desde el pasado 2 de octubre hasta el próximo 7 de noviembre. Sin embargo, y a pesar de que llegaran varios días antes que las Dracónidas, su momento de máxima actividad no llegará hasta el próximo día 18. Más allá de esta segunda lluvia de estrellas nos encontramos con unas Leónidas que alcanzarán su máximo el 17 de noviembre y unas Gemínidias que harán lo propio el 14 de diciembre.

¿Cuándo es el mejor momento para disfrutar de las Dracónidas?

A pesar de que las Dracónicas no son tan espectaculares como las Perseidas, ya que la frecuencia de meteoros es bastante menor respecto a las del evento astronómico que tuvo lugar el pasado mes de agosto, este fenómeno nos permitirá disfrutar de una nueva lluvia de estrellas que da la bienvenida a la temporada otoñal. En esta ocasión, tal y como recoge el instituto geográfico, se estima que se puedan divisar unos 20 meteoros por hora que cruzarán el cielo a unos 20 kilómetros por segundo sobre el hemisferio norte.

Radiante de las dracónidas. / IGN

Para poder disfrutar de este fenómeno se recomienda mirar al cielo la noche del 7 al 8 de octubre puesto que es el momento de máxima actividad. Como viene siendo habitual en este tipo de eventos, es recomendable buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica y fijarse en la constelación de Draco para poder disfrutar de una experiencia mucho más enriquecedora. A pesar de que serán visibles a simple vista en todo el cielo, un telescopio te permitirá descubrir más detalles sobre estos cuerpos celestes.

2020 no será un buen año para ver las Dracónicas

A lo largo de esta noche se esperan cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. Por lo tanto, se cumple una de las condiciones indispensables para poder disfrutar del paso de los meteoros. Sin embargo, 2020 no será un buen año para ver las Dracónidas puesto que la Luna, que estará en cuarto menguante el próximo 10 de octubre, dificultará las observaciones de la lluvia de estrellas.

No obstante, y si eres un amante de las lluvias de meteoros, no hay de qué preocuparse. De aquí a final de año se esperan un total de tres fenómenos de estas características. A pesar de que las Oriónidas y las Leónidas no mostrarán demasiada actividad, las Gemínidas de diciembre nos permitirán disfrutar de 110 meteoros por hora.