Jorge Javier Vázquez sentencia a María Teresa Campos: "No es la primera vez que me maltrata en un plató"

El otro día, Jorge Javier Vázquez entrevistó a María Teresa Campos en 'Sábado Deluxe'. Acudió al programa de Telecinco para pronunciarse sobre todas las polémicas en las que estaba involucrada su familia. La periodista, sin embargo, no le puso las cosas fáciles al presentador y se negó a hablar de algunos de los temas que estaban acordados previamente e incluso amenazó con abandonar el plató.

Vázquez decidió pronunciarse este martes sobre lo ocurrido. Lo hizo en su programa, en 'Sálvame', y utilizó 16 minutos de la escaleta para dar por terminada su relación con Las Campos.

"El sábado vimos a una persona que luchó en una entrevista y que perdió de forma estrepitosa, bochornosa y escandalosa. Si yo fuera cerebral, permanecería en silencio, pero lo siento, no me encuentro bien. Para mí no es bueno callarme", empezó diciendo a cámara el 'rey del cortijo'. "Lo pasé francamante mal. Yo puedo entender que un entrevistado me lo ponga complicado, forma parte del juego, pero no puedo entender que te lo haga una persona a la que conoces desde hace 20 años. No puedo llegar a entender que ella me lo pusiera tan complicado y tan sucio".

A continuación, Jorge Javier compartió con la audiencia una llamada que recibió de su madre al acabar el programa del sábado. "Jamás la he escuchado hablar con un tono de voz tan entrecortado, preocupado e indignado. Su primera pregunta fue '¿estás bien?'. Yo había salido de una entrevista que fue un shock. Me acordaré siempre que me dijo mi madre 'si ya la llego a tener delante, no sé lo que le hago, no te puedes ni imaginar cómo están tus hermanas'", contó. "Ella puede que tenga 78 años, pero mi madre tiene 80. El rato que pasó mi familia, ¿quién lo repara?".

"Pasé un domingo fatal. Se me cayó la venda, fue un dolor de darse cuenta de que esa persona a la que has tenido tanto respeto, podría llegar a hacerte tantísimo daño. Eché de menos una llamada de Terelu y Carmen diciendo que lo sentían. Ese silencio me pareció ofensivo porque ellas no son su madre, pero una llamada de ellas diciendo 'lo siento', me hubiera reconfortado", añadió.

"El sábado se podía haber liado tremenda, de una manera horrorosa. Los titulares hubieran sido otros, no relacionados con su actitud. Hubieran escrito 'Jorge Javier se ensaña con la mítica presentadora', 'no respeta a una señora de edad'. Me daba miedo, tuve que hacer un serio ejercicio de contención para no responder a ninguna de las provocaciones de las que fui objeto durante toda la entrevista. Su único propósito era sacarme de mis casillas y que sacara mi peor versión. Gracias a Dios no lo consiguió, pero que unas trampas te vengan de una persona así, entenderán la tristeza y decepción que tengo", explicó.

Para terminar, Jorge Javier Vázquez zanjó cualquier relación con la familia Campos: "No sé que pasará, pero no tengo interés ya en tener relación con ella ni con sus hijas. Después de la entrevista me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión".