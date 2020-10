Luis Enrique: "¿Ramos en los JJOO? Yo me ocupo de que rinda en la Euro"

El seleccionador de España, Luis Enrique, explicó antes del partido contra Suiza sobre la posible presencia de Sergio Ramos en los JJOO que "no sabe si es real" pero que "él se ocupa de que rinda en el Europeo".

"No sé si eso es real o un comentario. Yo no soy el seleccionador olímpico y no es una pregunta para mí. El capitán es alguien que aporta mucho y yo me ocupo de que rinda en el Europeo. El señor Luis de la Fuente convocará a quien tenga que convocar. Los dimes y diretes me dan igual", explicó.

Sobre Marco Asensio, ausente en la convocatoria, Luis Enrique afirmó que "es un jugador del que ya ha hablado, pero no lo va a hacer en un prepartido como este". "Le mando un saludo, pero no es el momento de hablar de él. No tengo nada contra él. Creo que ahora debe estar viendo una serie de Netflix en el sofá. Ahora toca hablar de Suiza", añadió.

Sobre Ansu Fati y Adama Traore, el seleccionador dijo que ambos son "compatibles" y que el problema es que "solo pueden jugar once". "Claro que pueden jugar juntos, como todos los de esta selección, el problema es que solo pueden jugar once. No hay jugadores incompatibles, sí que pueden jugar juntos", explicó.

Sobre el jugador del FC Barcelona Ansu Fati, Luis Enrique dijo que "quizá la primera semana sí que suele ser excesiva a la atención pública, pero es normal que genere esa atención por lo que hizo en el primer partido". "Quiere seguir creciendo en un entorno favorable. Hay jugadores que tienen una habilidad innata para jugar en la Selección y nuestro trabajo es ayudarlos", añadió.

