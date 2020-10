"Gran visionario": las redes se mofan del entrenador de Djokovic por sus palabras antes de la final

El entrenador del tenista serbio Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, aseguró que Rafa Nadal "no" tenía "posibilidades" de ganar a su pupilo este domingo en la final de Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada.

El balear ya había levantado doce veces el trofeo en el 'grande' parisino y, aun así, el técnico se atrevió a decir que era prácticamente imposible que Rafa lo volviera a hacer, porque al serbio "se le ha metido en la cabeza" lograr el título.

"En mi opinión, Nadal no tiene ninguna posibilidad en estas condiciones. A Novak ya se le ha metido en la cabeza y es el favorito. Puede que me la esté jugando, pero creo que Novak es claramente el favorito número uno para Roland Garros", indicó el croata en una entrevista al canal de deportes Sport Klub.

En este sentido, Ivanisevic, ganador de Wilbledon en 2001, aseguró que "el cuerpo y la cabeza" del deportista balcánico están "en perfectas condiciones. "Prepara todo al detalle, desde las tácticas hasta el entrenamiento o la nutrición. Su objetivo es progresar cada día y es muy interesante trabajar con él, siempre quiere mejorar, nunca había visto esta mentalidad en mi vida", señaló.

El desenlace no fue el esperado para Djokovic

El serbio Novak Djokovic tuvo problemas para ocultar su decepción por perder la final de Roland Garros contra Nadal, a quien dijo en la pista: "Eres el rey de la tierra batida y hoy lo he sufrido en mis carnes".

Djokovic dedicó esas palabras a Nadal en la pista Philippe Chatrier tras caer por 6-0, 6-2 y 7-5, y aseguró que el español "ha dominado completamente".

"No le ha faltado nada, devolvía todas las bolas y jugaba muy bien tácticamente. Me he sentido bien todo el torneo, pensaba que estaba en buena forma. Hubiera podido jugar mejor, sobre todo los dos primeros sets, pero me ha sorprendido la forma en la que él ha jugado", resaltó.

"Ha jugado un partido perfecto, sobre todo los dos primeros sets. He tratado de volver en el tercero, pero él era, de lejos, el mejor en la pista. Merece la victoria", reconoció el serbio.

Las redes no se olvidan de Ivanisevic

Numerosos usuarios en las redes sociales han querido recordar al entrenador de Djokovic las palabras que pronunció horas antes de la final:

