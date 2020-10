Goran Ivanisevic, entrenador de Djokovic: "Nadal no tiene posibilidades"

Goran Ivansevic, uno de los entrenadores del tenista serbio Novak Djokovic, ha afirmado que Rada Nadal "no tiene posibilidades" en la final de Roland Garros ante el actual número uno del mundo.

"Novak y Rafa se van a enfrentar en la final y estoy totalmente seguro de que Nadal no tiene posibilidades. Las condiciones de la pista benefician mucho a Novak. Sé que me la juego mucho diciendo esto, pero Djokovic es el principal favorito. Su cuerpo y mente están en perfectas condiciones", explica en declaraciones a Sport Klub.

" Hay otros Roland Garros en los que me he sentido más seguro"

Por su parte, el tenista de Manacor explicó tras ganar al argentino Schwartzman 6-3, 6-3 y 7-6 (0) que: "Estoy en una final, no he perdido ningún set, no puedo decir otra cosa que no sea que estoy bien. Pero hay otros Roland Garros en los que me he sentido más seguro, que mi sensación de juego era mejor".

Nadal atribuyó esa menor seguridad a que las condiciones del torneo, desplazado al otoño a causa de la pandemia, "no son perfectas" para su estilo de juego y el impacto de sus golpes.

"Por eso, haber llegado hasta aquí tienen un valor importante para mí, quiere decir que he sabido adaptarme, entrenar con la actitud adecuada, buscar soluciones para estar competitivo", afirmó. "No se puede llegar a la final de Roland Garros sin sufrir, pero he encontrado la manera de afrontarlo", agregó.

