El Consejo de Ministros aprueba el desarrollo de las auditorías salariales y los planes de igualdad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reglamentos en los que se regulará el desarrollo de las auditorías salariales y los planes de igualdad, medidas que la SER adelantó este lunes. Las empresas estarán obligadas a crear registros retributivos y hacer auditorías que permitan aflorar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en sus plantillas. "A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer puedan recibir retribuciones diferentes por un mismo trabajo", ha afirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar las medidas tras el Consejo de Ministros.

Tanto ella como su compañera de Igualdad, Irene Montero, han recordado que la crisis del coronavirus "está afectando de manera particular a las mujeres" que, una vez más son las que se encargan de forma mayoritaria en todas las tareas relativas a cuidados y que sufren el desempleo. Montero ha insistido en que "no va a haber recuperación económica si no acabamos con la brecha salarial".



El incumplimiento de esos registros y auditorías sin causa justificada podrá ser un "indicio de discriminación retributiva" y, por tanto, motivo de sanción o de actuación judicial individual o colectiva en la jurisdicción social, según consta en el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER.