Illa: "Hay retraso de notificaciones en Madrid de entre 5 y 7 días. Hay que valorar los datos con prudencia"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "con la salud pública no se negocia" en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Moncloa tras terminar la reunión con el presidente Pedro Sánchez y el Comité de seguimiento del coronavirus. "Escucho muchos argumentos de izquierdas y de derechas pero no escucho argumentos sanitarios", ha señalado Illa lanzando un mensaje a la Comunidad de Madrid que –en ese mismo momento– ha pedido la retirada del estado de alarma sobre la capital de España. El ministro de Sanidad ha pasado este martes por los micrófonos de 'Hoy por hoy' en la SER donde ha descartado levantar el estado de alarma en Madrid: "No se dan las circunstancias".

Illa ha recalcado en varias ocasiones que el Gobierno de España se basa únicamente en criterios sanitarios y (en el turno de preguntas) ha contestado a las acusaciones de Díaz Ayuso en las que dice que hay "un cambio de reglas" para confinar Madrid: "A mi me preocupan cosas en Madrid, hay un retraso de notificaciones en Madrid de entre 5 y 7 días. Hay que valorar los datos con mucha prudencia y esto los sabemos todos. Y me preocupa el descenso en PCR, un 40% menos en las últimas semanas" [la SER ha publicado que la Comunidad madrileña ha dejado de hacer más de 77.000 pruebas de coronavirus en una semana]. El ministro también ha avisado que se "vienen semanas complicadas, en España y en Europa". De esta manera, ha rechazado la petición de Ayuso: "He sido claro, se adoptó (el estado de alarma) por un periodo de 14 días".

A lo largo de todo este mes de octubre no tenemos que bajar la guardia, estamos viendo como suben los casos en los países vecinos. El primer mensaje es que no podemso permitirnos bajar la guardia, todo el esfuerzo como sociedad hay que mantenerlo y tener presente que el virus sigue ahí.

Lo único que nos importa es la salud pública, no se negocia y no queremos ciudadanos en las UCIs. Pensamos en lo sanitarios, en las familias y por tanto esto nos lleva a que hay que actuar en clave sanitaria. Escucho muchos argumentos de izquierdas y de derechas pero no escucho argumentos sanitarios. Podemos cruzarnos de brazos o ganarle al virus.

Hay que ser muy prudente y sobre todo actuar siempre con criterios sanitarios como hacen todos los países de nuestro entorno. Por nuestra parte no vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches, solo vamos a hablar de Sanidad.

Queremos dar las gracias a los madrileños por su disciplina, su comprensión y por su respeto a las decisiones adoptadas para doblegar la curva.

El objetivo no es bajar de 500, sino idealmente a ratios de 200 de incidencia acumulada, una cifra que nos permita un margue de reacción.

Todos los españoles saben que hay que dar un tiempo para que a las medidas a las que da cobertura el estado de alarma surtan efecto. Hay que ir a incidencias mucho más bajas. Las CCAA son las responsables de tomar esas medidas, las rglas siempre han sido las mismas".

Todo lo que no sea sanidad ni argumentos sanitarios no los voy a valorar. Los datos que damos nosotros son los que vuelca la Comunidad de Madrid y a mi me preocupan cosas en Madrid, hay un retraso de notificaciones en Madrid de entre 5 y 7 días. Hay que valorar los datos con mucha prudencia y esto los sabemos todos. Y me preocupa el descenso en PCR, un 40% menos en las últimas semanas.

Nos vienen semanas complicadas, en España y en Europa. Estamos viendo como todo el mundo toma acciones contundentes y esto es lo que tenemos que hacer de la mano de la Comunidad de Madrid.

Nos planteamos en estado de alarma para un periodo de 15 días. Vamos a trabajar con Madrid para ver qué medidas tienen previstas para llegar en torno a los 100 casos de incidencia acumulada. Y más cosas: una positividad del 3%, presión hospitalaria mucho más baja... Con el COVID certezas absolutas no hay, hay que ver cómo evolucionan las cosas.

Por su parte, en la misma rueda de prensa ha participado el director del CCAES, Fernando Simón, que ha destacado que "el 10% de las camas están ocupadas por pacientes COVID": "Hay mucha variabilidad, desde el 38% en Madrid, hasta la Comunidad Valenciana que tiene un 7,8%". Asimismo, Simón ha destacado que "no estamos en una tercera ola". "Hay brotes, hay transmisión comunitaria. No sé si va a durar dos años hasta que obtengamos la inmunidad de grupo. Tenemos una incidencia alta pero esta segunda ola no tiene nada que ver con la anterior, con el incremento que está viviendo Europa no podemos anticipar cómo irá evolucionando", ha detallado