"¿Cómo eres tan zorro?": Mario Casas y el inesperado regalo de 'La Resistencia' por ser 'invitado cobre'

Hace apenas unas semanas, el actor Mario Casas se convertía en el primer invitado Infinity de la historia de El Hormiguero. Una distinción, reservada para aquellas personas que hayan visitado el programa de Pablo Motos al menos 20 veces en los últimos 15 años, que conlleva una serie de privilegios. Desde una silla y una taza de oro hasta un reloj personalizado en el que se puede distinguir el nombre del invitado y la distinción de Invitado Infinity.

Un mes después, el actor ha acudido a La Resistencia por cuarta vez en los últimos dos años para consagrarse como uno de los primeros invitados cobre del mismo. Durante su entrevista en el programa dirigido por David Broncano, al que ha acudido para presentar la película No matarás, Mario Casas ha reconocido que es la persona que más entrevistas da en Europa. Sobre todo al Hormiguero, donde se ha convertido en el primer Infinity del programa después de enfrentarse a las preguntas de Pablo Motos en más de 20 ocasiones.

"¿Quieres llevarte algo del plató?"

Después de hablar sobre todas las entrevistas que le ha concedido al de Requena, el actor ha explicado que los responsables del programa le han regalado un reloj: "Te dan un reloj que viene grabado de Alemania. Fui el primero y se han dejado una pasta". Por esa misma razón, y después de comprobar el buen trato que le da El Hormiguero a sus mejores invitados, David Broncano le ha querido hacer un regalo a la altura de la situación: "Aquí es categoría cadete porque con esta pocilga no te podemos nombrar Infinity, como mucho chatarrero".

💻 [NOTA MENTAL] No volver a decir a NADIE si se quiere llevar lo que quiera. Vaya ZORRO es @mario_casas_ #LaResistencia @milenasmitm pic.twitter.com/hajt6vIakI — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 13, 2020

Por esa misma razón, y dado que es uno de los primeros invitados cobre del programa, el presentador de La Resistencia le ha invitado a que se lleve algo del plató: "¿Quieres llevarte algo del plató? Lo que sea, pero te lo tienes que llevar tú". Mientras que algunos invitados le pedían que se marchara con la fuente, el actor ha preferido llevarse el ordenador portátil de David Broncano: "¿Cómo eres tan zorro? Yo pensaba que te querrías llevar algo simbólico pero no, lo que más cuesta".

"Los HDMI son de puta madre"

Sin pensárselo dos veces, el presentador comenzaba a quitar la cámara web del ordenador portátil para entregárselo a su invitado cobre. Sin embargo, Mario Casas lo quería todo: "No, no, pero con cámara web. Y eso dónde está conectado, porque también me lo llevo". A pesar de que Guillo le ofreció una taza del programa, el actor prefirió llevarse el ordenador portátil y todo lo que estaba conectado al mismo: "Los HDMI son de puta madre".

Tras quitar todos los cables que conectaban el portátil al teatro en el que se rueda La Resistencia, David Broncano le hacía entrega a Mario Casas de su regalo por ser invitado cobre.