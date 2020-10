"Se masturbaba mientras veía Saber y Ganar": así ha sido el momento más surrealista de 'La Resistencia'

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 22 de septiembre, Raúl Cimas visitaba La Resistencia para presentar Mamotreto, su nuevo libro. Sin embargo, y como viene siendo habitual en el programa dirigido por David Broncano, la entrevista se convirtió en una amalgama de sensaciones que terminaba con una visita del famoso cómico a La Cabina. Una nueva prueba, heredera natural de La Caja de la tercera temporada, en la que los invitados e invitadas del programa viven todo tipo de sensaciones.

Y es que no hay dos experiencias iguales. Según explicaba el presentador durante el primer programa de la nueva temporada, el interior de la cabina va variando a diario. Mientras que Verónica Forqué explicaba que se había encontrado a un compañero actor en tanga tirado en el suelo, la actriz Amaia Aberasturi no pudo contener la risa al acceder a la misma. ¿Y qué es lo que se encontró Raúl Cimas cuando entró a su cabina?

"Estaba masturbándose mientras veía 'Saber y Ganar"

Tras acceder a la misma, y después de ver el panorama, Raúl Cimas comenzó a decir que le estaba dando asco lo que estaba viendo. Varios segundos más tarde, y mientras David Broncano intentaba saber qué es lo que estaba pasando en el interior de la misma, el cómico formulaba una pregunta que le dejaba sin palabras: "¿Pero con qué te la estás pelando?". Al volver al plató, el cómico aseguró que lo que había visto le recordaba a los baños de Atocha.

Lo más jodido son los segundos de silencio después de decir «¿Y con qué te la estás pelando?» #LaResistencia @picuetin pic.twitter.com/v1XvPXpJM0 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 22, 2020

Varias semanas más tarde, Ricardo Castella ha revelado el misterio en torno a La Cabina de Raúl Cimas. Después de explicar que hay una cámara instalada en la habitación a la que acceden los distintos invitados e invitadas, el también humorista ha dado paso a un vídeo mediante el que ha revelado qué es lo que había en el interior de la cabina: Estaba Danny Boy-Rivera, un guionista del programa que también es cómico, masturbándose mientras veía 'Saber y Ganar".

"No me están saliendo bolos, Raúl"

En las imágenes compartidas por La Resistencia se puede ver a Raúl Cimas entrando en la sala mientras el cómico está realizando su performance. Después de comprobar que estaba viendo el programa Saber y Ganar, este le pregunta con qué se estaba masturbando. Acto seguido, Castella detenía el vídeo para ofrecer tres posibles respuestas. Desde que lo estaba haciendo con un pelador de manzanas hasta que lo estaba haciendo mientras pensaba en Isabel Díaz Ayuso cayéndose al mar.

Sin embargo, Castella ha reconocido que no era ninguna de las tres. Después de analizar las imágenes se puede ver al guionista diciendo que hacía eso porque no le estaban saliendo bolos. Una respuesta que provocaba los aplausos del público, que no daba crédito ante lo que estaba viendo.