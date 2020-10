El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, fue claro al hablar de la situación de Leo Messi. "Puede que su rendimiento esté siendo peor, pero está concentrado y feliz", explicó durante la previa del partido de Champions contra el Ferencvaros.

En la presente temporada Messi solo ha marcado un gol de penalti en cuatro partidos. El entrenador holandés explicó que "el rendimiento del jugador puede ser mejor" pero que "viéndole día a día está concentrado, feliz y quiere ser el capitán del equipo". "No tengo ni una queja, también ha habido un poco de mala suerte. No tengo dudas sobre su rendimiento", añadió.

"Siendo entrenador y jugador del Barça siempre hay presión. Sabemos la situación del club y las cosas de fuera del campo en las que no podemos influir. Trabajamos bien con los jugadores. Tenemos gente muy joven y es normal que haya momentos complicados. Pero somos optimistas con el partido de mañana", añadió.

Respecto a si quiere reforzar el gol con la llegada de Depay en el mercado de invierno, Koeman fue tajante: "No me preocupa la falta de gol". "No sé si hay otro equipo que en cuatro partidos haya hecho ocho goles. Hemos tenido rivales con mucha calidad, no estoy preocupado. Tenemos suficiente calidad arriba para marcar", explicó.

"El equipo está descontento, pero no es momento para estar triste"

En lo referente al estado anímico del equipo, el entrenador dijo que "todos están intentando a hacerlo al máximo". "El equipo está descontento pero es normal, no es momento para estar triste. No se puede estar decepcionado con jugadores que trabajan al máximo", añadió.

Sobre la posible titularidad de jugadores jóvenes como Pedri o Ansu Fati, Koeman dijo que la lista de jugadores titulares "no depende de los años, depende del rendimiento". "Pero hay competencia por las posiciones. Estoy muy contento con Pedri y Ansu, sabiendo que son muy jóvenes", afirmó.