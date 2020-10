"Por eso en España el virus avanza más rápido": el virólogo más prestigioso de Alemania señala nuestro error

La detección de los casos es una de las estrategias para luchar contra la pandemia del coronavirus en todo el mundo. El prestigioso virólogo alemán Christian Drosten ha explicado que uno de los errores cometidos en nuestro país para el control de la pandemia es que no ha habido suficientes diagnósticos. Se fija en que en España no se han hecho tantas pruebas diagnósticas como en Alemania. La consecuencia que apunta es clara: cuando se ha querido reaccionar ya era tarde.

Existen otros factores a tener en cuenta en la gestión de la pandemia entre España y Alemania, a juicio de Drosten que explica en sus conocidos podcast.

El virólogo apunta a la estructura familiar que en España tiene más hogares unipersonales lo que provoca un mayor distanciamiento entre jóvenes y mayores. "Eso sin duda provocará que la epidemia crezca más rápido allí", ha afirmado.

Pone sobre la mesa Drosten todos estos aspectos para afimar que Alemania puede acabar igual que España si se relajan las medidas.

Llevar un registro de los contactos

Christian Drosten pone el acento en que los contagios se achacan a las reuniones familiares porque son las situaciones que pueden reconstruirse y seguir la cadena ser rastreo. Y da algunas pistas. Recomienda llevar un registro de sus contactos y que lo vayan rellenando todas las noches. Su consejo es responder a dos sencillas preguntas: ¿dónde he estado hoy? y ¿dónde no me sentido muy cómodo?

El científico está convencido de que si los ciudadanos apuntamos los momentos en los que ha estado con demasiadas personas, en lugares cerrados, sin guardar la distancia de seguridad, aunque la mayoría llevase mascarillas, será mucho más facil seguir el rastro de los contagios. La razón es ser conscientes de las situaciones de riesgo que vivimos diariamente sin darnos cuenta.