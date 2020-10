"Nos ha engañado": así ha sido el truco de magia con el que Jandro ha vuelto a conquistar Las Vegas

Jandro lo ha vuelto hacer. Apenas un año después de llevarse su primer galardón con un truco de cartas y adivinación, el valenciano ha triunfado por segunda vez en una nueva edición de Fool Us. Un concurso de la televisión estadounidense, que se celebra desde 2011 en Las Vegas, en el que magos de todo el mundo tienen que hacer todo lo posible para engañar al dúo de magos Penn & Teller y al resto de la audiencia con sus trucos.

En esta ocasión, Jandro llegaba al programa con un truco que evocaba al realizado en 2019. Un nuevo truco de adivinación en el que las piezas de Lego volvieron a ser fundamentales para el devenir del mismo. En primer lugar, y antes de comenzar su espectáculo, el valenciano explicaba en un vídeo de introducción que llevaba todo un año pensando en un nuevo truco capaz de engañar al dúo de magos. Sin embargo, no fue tan fácil como pensaba: "Durante los nueve primeros meses tan solo me salían ideas que eran cada vez peores. No sabía qué hacer".

Así fue el truco de magia de Jandro: tuvo que rehacerlo seis días antes de su actuación

A pesar de que reconoce que no pudo dormir en varias ocasiones ante la imposibilidad de encontrar un truco a la altura de la situación, Jandro acabó dando con la tecla. Sin embargo, seis días antes de viajar a Las Vegas, el truco de magia se cayó al suelo y se rompió. Por esa misma razón, el mago tuvo que trabajar a contrarreloj para llegar a tiempo a su cita con Penn & Teller: "No sé si funcionará, no sé si les gustará".

Tras las pertinentes presentaciones, la actriz Alyson Hannigan daba paso a Jandro y comenzaba el show. Depués de mostrar una serie de cartas sobre la posición de los jueces, Jandro le pedía a Teller que escogiera una y que se la mostrara al público. Después de enseñar que se trataba de un as de rombos, el mago le pidió que representara un número con los dedos de su mano para determinar la que sería su carta final. De esta manera, Teller se quedaba con el dos de rombos.

Los magos se quedaron sin palabras: "Nos ha engañado"

Una vez hecho esto, Jandro le pedía a Penn que subiera al escenario y que le ayudara a tirar varias piezas de Lego contra un lienzo aparentemente vacío. Sin embargo, y al golpear las piezas contra el cuatro, este perdía sus piezas blancas y mostraba un retrato espectacular de Teller hecho a partir de piezas de Lego con una carta en su mano. No obstante, la carta estaba del revés, por lo que los magos y la audiencia no podían saber si se trataba de la mostrada por Teller o no.

Después de darle la vuelta al cuadro para ver si la carta estaba ahí, Jandro recurrió a un destornillador para dar con la carta final. Tras entregársela a Teller, este pudo comprobar que se trataba del dos de rombos. Una carta, con la que triunfó en 2019, que le volvió a dar la victoria final en un programa que fue grabado antes de la pandemia por la COVID-19.