"Le he invitado y no quiere venir": Buenafuente revela por qué Bertín Osborne no ha ido a 'Late Motiv'

Hace algo más de cuatro años, concretamente un 11 de enero de 2016, Andreu Buenafuente y su equipo estrenaban Late Motiv en Movistar +. A partir de entonces, el late night del presentador catalán ha entrevistado a cientos de invitados e invitadas que han dejado momentos para el recuerdo. Desde artistas del panorama nacional como Dani Rovira o Pedro Almodovar hasta otros de talla internacional como Sophie Turner o Ray Liotta.

Este lunes, sin ir más lejos, el humorista ha entrevistado a Concha Velasco para hablar sobre La habitación de María. Una obra de teatro, protagonizada por la veterana actriz, que se centra en la historia de una escritora encerrada en su piso durante un incendio. Después de hablar sobre varios temas relacionados con la obra de teatro, presentador e invitada han sacado a la palestra la entrevista que tuvo la artista hace apenas unos días con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Buenafuente explica por qué Bertín Osborne no ha acudido a Late Motiv

Después de bromear sobre la altura de uno y otro presentador, Concha Velasco ha explicado que Osborne estuvo encantador y que le hizo un programa muy bonito por el que le ha felicitado mucha gente. A pesar de que la artista ha reconocido que iba con miedo a la entrevista, Velasco ha reconocido que "estuvo maravilloso" y que se lo pasó genial. Aprovechando este momento de la entrevista, Buenafuente le ha confesado que Bertín Osborne no quiere ir a Late Motiv.

"Le he invitado y no quiere venir porque dice que le sentaron mal unos sketches que hicimos aquí", ha explicado el catalán. ¿Sobre qué sketches habla Buenafuente? Sobre unos que tuvieron lugar en 2016 en los que Bertín Osborne entrevistaba a Hitler para Mi casa es la tuya. Después de que el presentador del programa de Mediaset explicara en una entrevista para Vanity Fair que sería interesante entrevistar al dictador alemán "para ver lo que tenía en la cabeza", el equipo de LateMotiv les reunió en una parodia que no le sentó nada bien.

"Me parece de miserables": la crítica de Bertín Osborne a Late Motiv

Varios días después de esta polémica parodia, Bertín Osborne criticaba a Buenafuente en una nueva entrevista para el diario El Correo: "Me parece de miserables. Han cogido un trozo de una entrevista que me hicieron, lo han entresacado y no es lo que dije. Buenafuente me parece un absoluto miserable por haber hecho eso. Me preguntaron: '¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer?'. Y, dije: 'Ha habido muchos monstruos en el siglo pasado, pero el peor fue Hitler. Y una entrevista a Hitler, para ver lo que ese tío tenía en la cabeza, podía ser interesante'. Eso es lo que dije y así se publicó".

En esa misma entrevista, el presentador de Mediaset explicaba que el equipo de Late Motiv quería ir todavía más allá en aquellos sketches y poner al imitador de Bertín Osborne a tirar muñecos a un horno. Sin embargo, el actor que interpretaba a Osborne se negó a hacerlo: "Si eso tiene gracia, la tendrá en el culo. Probablemente sea la única cosa en 35 años que me ha encendido".