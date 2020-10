Noche americana en la SER: cobertura especial para las elecciones USA

La Cadena SER presenta su cobertura especial con motivo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ofrecerá toda la información de la gran cita del próximo 3 de noviembre en la que los norteamericanos decidirán en las urnas quién será su presidente. Una cobertura especial que contará con el equipo de periodistas, analistas y corresponsales de la SER para llevar a los oyentes y usuarios todos los detalles y el análisis en profundidad de las elecciones más esperadas del año.

La programación especial arrancará la madrugada del 4 de noviembre a las 01:30 horas y continuará hasta las 10:00 horas

Durante el día 3, previo a la programación especial, Javier del Pino y Marta del Vado realizarán un seguimiento de la jornada electoral desde EEUU, aportando a los oyentes información sobre el día de la votación.

La madrugada del 4 de noviembre, Pepa Bueno, directora y presentadora del programa Hora 25, dirigirá el programa especial desde las 01:30 hasta las 06:00 horas para seguir en directo durante toda la noche todo lo referente a las elecciones. El programa analizará las claves que han llevado a Estados Unidos a esta cita histórica con las urnas en un momento extraordinario. Se tratarán distintos temas como: la pandemia, los movimientos antirracistas, el golpe económico del coronavirus, cómo ha cambiado el país en los últimos cuatro años de Trump en el Despacho Oval o si Biden ha conseguido recomponer el partido demócrata tras la época Obama. El programa especial contará con entrevistas y dos mesas de análisis formadas por Pablo Simón, Alana Moceri, Daniel Ureña, Luis Arroyo, Cristina Manzano y Pol Morillas. Además participarán expertos de ambos lados del charco, como Carlota García Encina, César Martínez, Roger Senserrich o Pablo Bustinduy. En el especial, intervendrán algunos ciudadanos españoles residentes en EE.UU para ofrecer su punto de vista de las elecciones. También senadores y congresistas de habla hispana explicarán de primera mano cómo están viviendo la gran cita de los americanos con las urnas.

El día 4, a partir de las 06:00 horas, Àngels Barceló, directora y presentadora del programa Hoy por Hoy, tomará el relevo del especial hasta las 10:00 horas. El programa contará con el análisis de expertos como Pedro Rodríguez, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas; Áurea Moltó, directora de la revista Política Exterior; José Antonio Gurpegui, investigador del Instituto Franklin; Pol Morillas, director e investigador senior de CIDOB; Laia Balcells, politóloga de la Universidad de Georgetown, y Adam Davin, profesor adjunto de Política de la Universidad de Nueva York. Barceló entrevistará a destacados invitados, y contará con el punto de vista de los periodistas Raphael Minder, corresponsal del The New York Times en España; León Krauze, destacado informador mexicano en Los Ángeles, y Alberto Avendaño, miembro de la Asociación Nacional de Prensa Hispana en EE. UU. El despliegue especial de Hoy por Hoy se completará con un amplio elenco de colaboradores en los estados clave donde se decidirán estos comicios y con la presencia en el Abierto de los tertulianos del programa que darán las claves para contextualizar los escenarios abiertos a nivel político, económico y social en EE. UU.

Además, desde Washington, el periodista Javier del Pino, director de A vivir que son dos días y gran conocedor de la política norteamericana tras su paso durante 15 años por la corresponsalía de la SER en EE.UU., estará al frente del equipo de corresponsales y colaboradores: Marta del Vado, Carlos Pérez Cruz y Nicolás Lupo, aportando a los dos tramos del especial toda la información actualizada del recuento y su análisis sobre el desarrollo de la jornada electoral. A este equipo se sumarán los corresponsales de la Cadena SER en las principales capitales del mundo que informarán del impacto del resultado en el resto de países.

También, el 3 de noviembre, mismo día de las elecciones, se publicará el último episodio de ‘Four more years’, el podcast de la Cadena SER y The Hispanic Council que recorre todas las campañas presidenciales estadounidenses desde 1952 hasta hoy. Con esta serie de 17 episodios, se recuperan los sonidos del contexto social y político del momento y las voces de los protagonistas, analizando las estrategias de los candidatos y repasando anécdotas y curiosidades de las elecciones americanas. El podcast está disponible en la web de la Cadena SER, app y en las diferentes plataformas de audio.

El especial elecciones EEUU de la SER podrá seguirse en la antena, web, app y redes sociales de la emisora.