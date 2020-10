Tras una semana de parón como consecuencia del partido de la Selección Española ante Ucrania de la UEFA Nations League, Televisión Española (TVE) ha emitido la quinta gala de MasterChef Celebrity 5. Una gala marcada por una compleja prueba final que se ha resuelto con la expulsión de dos de los concursantes, quienes han tenido que colgar sus delantales ante la imposibilidad de replicar la tarta de 10 capas del prestigioso maestro chocolatero David Pallás.

Después de que el chef Jordi Cruz reconociera que se trataba de una prueba más de actitud de habilidad, ya que recrear esta tarta era "imposible", el juez catalán aseguraba que tan solo se quedarían en el programa aquellos concursantes que mostraran más ganas a la hora de replicar esta receta tan compleja. Y es que, para retorcer todavía más las cosas, los concursantes no tenían ninguna instrucción para elaborar la tarta y simplemente han podido catarla para hacerse una idea de cómo hacerla.

"¿Podéis pedir a producción que traiga mi coche para recogerme?"

Tras probar la tarta, Josie, Laura Sánchez, la Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño, Lucía Dominguín y Perico Delgado corrieron a por los distintos ingredientes con el objetivo de salvar los muebles en una de las pruebas más complicadas de esta edición. Sin embargo, el famoso ciclista no lo tenía nada claro ante la complejidad del reto y adelantaba que él sería uno de los eliminados de esta noche: "¿Podéis pedir a producción que traiga mi coche para recogerme?".

Otra de las concursantes que no pudo hacer frente a la presión de la prueba fue Lucía Dominguín, quien reconocía que se había quedado bloqueada desde que conoció en qué consistía la prueba: "Me he quedado paralizada y, cuando he conseguido reactivarme, ya era demasiado tarde". A pesar de ello, cada uno de los participantes han hecho lo posible para salvar los muebles. Sin embargo, y dado que la actitud era lo que más contaba en esta prueba, los jueces no pudieron pasar por alto el pesimismo de estos dos concursantes.

"No has sabido por dónde coger la receta"

Tras completar sus platos y presentarlos frente al jurado, Perico Delgado se llevaba una reprimenda por parte del jurado por no haberse esforzado lo suficiente: "Te has rendido, porque la tarta que has presentado apenas parecía una tarta". Acto seguido, el ciclista le respondía que no ha podido hacer nada mejor porque nunca había hecho algo parecido: "¿Cómo voy a hacer una tarta si no la he hecho nunca?".

La que tampoco se ha librado de la expulsión ha sido Lucía Dominguin quien, según ha explicado Pepe Rodríguez, no ha sabido por dónde coger la receta como consecuencia del bloqueo que ha experimentado durante los primeros minutos de la prueba. Por esa misma razón, tanto Perico como Lucía han acabado siendo los expulsados en una gala en la que el corazón ha podido con el talento.