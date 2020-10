Hace ya varios años, concretamente en mayo de 2018, Mark Zuckerberg presentaba Facebook Dating durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía. Después de explicar que uno de cada tres matrimonios en Estados Unidos nacía de una relación online, el director ejecutivo de la compañía daba a conocer que habían creado una nueva plataforma para tener citas con terceras personas y encontrar pareja.

Sin embargo, esta función no llegaría a la plataforma hasta un año más tarde a un número reducido de países. Desde Estados Unidos, Argentina y Brasil hasta otros como Canadá, Chile o Colombia. A partir de entonces, los usuarios y usuarias de Facebook en todos estos países han comenzado a quedar con terceras personas mediante una nueva función que llega ahora a España renombrada como Facebook Parejas para la ocasión.

Actualiza la aplicación ya: así funciona Facebook Parejas

Según ha dado a conocer Facebook a través de su blog corporativo, Parejas llega a España con el objetivo de ayudar a sus millones de usuarios a encontrar una relación significativa. Todo ello a través de los distintos intereses que han facilitado a la plataforma, los eventos a los que acudirán y los grupos de los que forma parte. Para poder acceder a esta nueva función, tan solo tienes que actualizar la aplicación, acceder al menú principal de la misma y buscar la opción Parejas.

Tras pulsar sobre esta opción, Facebook te presentará su nuevo espacio para encontrar pareja. ¿No quieres que el resto de tus contactos lo sepan? No pasa nada, la red social no se chivará: "No te sugeriremos a personas de tu lista de amigos de Facebook que utilicen Parejas. Tampoco compartiremos tu actividad con nadie que no use Parejas". Después de mostrarte una serie de reglas básicas, deberás rellenar tu información personal. Desde tu nombre o tu edad hasta tu localidad, tu altura, tu formación o tu trabajo.

Podrás conocer nuevas personas e incluso encontrar una nueva pareja entre tus contactos

Una vez hecho esto, deberás especificar el tipo de persona que te interesa y la clase de relación que buscas en la plataforma. Desde una amistad hasta una relación estable. Cuando hayas completado tu perfil, te aparecerán el resto de usuarios y usuarias que, como tú, se han hecho un perfil en la plataforma en busca de su media naranja.

Allí podrás compartir historias como las de Facebook para que el resto de personas pueda conocerte mejor. También explorar potenciales relaciones con personas que ya conoces en la red social a través de la función Pasión Secreta o incluso mantener citas virtuales con aquellas personas con las que hayas tenido química. En definitiva, una serie de funciones, que recuerdan a las de Tinder, mediante las que podemos encontrar una relación de amistad o lo que surja.