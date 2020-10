El último 'troleo' de Ibai Llanos a Courtois: "Mira que soy su colega, pero la rajada es lamentable"

Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. El narrador de E-Sports ha 'troleado' a su amigo Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, tras la derrota de los blancos en Champions ante el Shakhtar.

Mira que soy colega de Courtois pero la rajada de ayer es absolutamente lamentable pic.twitter.com/FuYJsPOHds — Ibai (@IbaiLlanos) October 22, 2020

El 'caster' ha subido un vídeo de Courtois a pie de campo analizando la derrota. No obstante, el audio ha sido modificado para que cada vez que el portero responde a las preguntas, suenen algunas de sus frases mientras juega al 'Among us'.

El vídeo rápidamente se ha hecho viral. El portero y el caster han jugado en múltiples ocasiones al videojuego que han provocado divertidos momentos. En septiembre, Courtois 'mató' a Ibai y su reacción fue imperdible: "¿Qué hace Courtois? Ter Stegen es mejor que tú, muchísimo. Y Oblak también. Zidane, mira lo que hace tu portero".

Carrusel Deportivo también fue una de las 'víctimas' de las bromas del narrador. Mientras participaba en los Mundiales del League of Legends, el caster afirmó tener una mayor audiencia que el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.