El discurso más aplaudido de Casado: así descolocó a Abascal y desmontó a la ultraderecha en dos minutos

Tras muchos días de jugar al despiste sobre su posición en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, Pablo Casado ha arrancado fuerte: "Señor Abascal, en política lo que no es posible, es falso. Lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura. Nos hace venir aquí a perder el tiempo".

"El Gobierno aprovecha esta moción para tapar sus vergüenzas. Mientras nosotros llevamos seis meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable".

El PP votará 'no' en la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez "Votaremos no porque decimos no a la polarización que usted necesita", ha respondido el líder del PP al de Vox

"Mucho ruido y pocas nueces"

"Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes", ha añadido Casado.

"Las únicas mociones de sentido han sido las presentadas por los partidos de la oposición. Lo que aquí es vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro. La respuesta es evidente y clara: no".

Sánchez saldrá a hombros

"No engañe a los españoles. Las mociones de censura son para nombrar un nuevo gobierno. Hoy Sánchez saldrá a hombros de los diputados de Vox".

"Esto no es una moción de censura contra Sánchez, sino contra China, Soros, Botín, la UE y hasta las vestimentas de los políticos".

Respeto a los votantes de Vox

"Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes. Ha llegado el momento de pasar del enfado a algo que pueda ser más constructivo".

"Son ustedes la derecha que más le gusta a la izquierda. Hoy se censura a usted mismoy en esa censura va a tener más éxito de la que le gustaría". Casado ha reivindicado la posición del PP: "Tanto Sánchez como usted son nostálgicos del pasado. Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez. Usted pasará y solo habrá dejado escombros, igual que Sánchez. Pero el PP seguirá aquí. Trabajando para todos, nos voten o no. Estoy seguro de que los españoles no van a entregarse a la ruptura".

"Votaremos no"

"Votaremos no porque decimos no a la ruptura que usted busca. No a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes. Decimos no a su moción, porque decimos no a Sánchez".

"La política real es hacer cosas por la gente. El PP no somos ni furia ni ruido. No alimentamos fracturas, sino que queremos cerrarlas". Pablo Casado ha defendido la política de oposición del PP frente al Gobierno, así como la gestión en las autonomías que gobierna: "Así se lidera una posición, no cabalgando en un ejército de trolls en las redes".

"No queremos ser como usted"

"No somos como usted porque no queremos ser como usted", ha replicado a Abascal, quien ayer le pidió su voto. De hecho, durante la intervención de Casado, el líder ultraderechista se ha mostrado claramente descolocado.

"Aún sigo perplejo con la equidistancia que ha demostrado hoy aquí", ha llegado a decir Abascal en su réplica. "Por fin vuelve el PP de siempre. Parece que ustedes hoy se han quitado la máscara. Se ha unido hoy a la brutal caricatura de Vox".