Directo | Votación de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez

Este jueves se celebra en el Congreso la segunda jornada del debate de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez y a la espera de la votación, que será a mediodía, hay una duda y una certeza. La duda es la que aún mantiene Pablo Casado, el líder del PP, que aún no ha desvelado cuál será el sentido del voto de sus diputados. Ayer el partido calificó la moción de "inútil", "fracaso" y una "pérdida de tiempo" que busca "el espectáculo", "refuerza a Sánchez" y "moviliza a la izquierda", pero no desveló si votarán no o abstención. La certeza es que Vox se quedará solo en el Congreso porque la moción de censura recibirá los únicos síes de los 52 diputados del partido ultraderechista. Ninguno de los portavoces que intervinieron ayer dieron su apoyo al candidato Santiago Abascal. La moción de censura de Vox será la menos votada de las cinco registradas en la democracia constitucional.

"Los hombres de Vox nunca leerán los nombres de las mujeres asesinadas"

La sesión plenaria se ha reanudado a las nueve de la mañana con los grupos parlamentarios que aún no ha intervenido, empezando por el socio del Gobierno, Unidas Podemos. Lucía Muñoz ha comenzado su intervención recordando a las mujeres asesinadas por violencia machista, para las que ha pedido un minuto de silencio.

La diputada mallorquina ha reprochado a los de Santiago Abascal que "los hombres de Vox nunca leerán los nombres de las mujeres asesinadas" (ayer el candidato ultraderechista dedicó media hora a leer todos los nombres de las personas asesinadas por ETA). Muñoz ha afeado la defensa que Vox hizo de su moción, asegurando que la ultraderecha convierte el Parlamento en "el after de la democracia".

En su turno, Sofía Fernández Castañón ha comenzado leyendo los nombres de mujeres republicanas pioneras y defensoras de los derechos y libertades. La diputada de IU ha acusado a Vox de traer al Congreso "el bloqueo" y "la vagancia parlamentaria": "Mucho ruido y pocas propuestas; solo la propuesta de un país peor". Este país es diverso, es un país de países, de distintas lenguas, del 15M, de las Mareas, del 8M... un país ancho, en el que todos tengamos cabida, hasta ustedes", ha dicho la diputada asturiana. "Esta moción de censura es humo y sus banderas, los espejos con los que tapan que no quieren trabajar", ha concluido.

"Que se jodan por pobres"

La diputada de En Comú, Aina Vidal, que se enfrenta a un cáncer y estaba ausente del Congreso desde el pasado mes de enero, ha sido recibida con los diputados en pie. Ha acusado a Vox de "poner en riesgo la convivencia y generar caos", de "usar el miedo y la frustración" a favor de su causa: "Es miserable patrimonializar el miedo". "Han sido meses duros para muchos, también para las enfermas de cáncer, que hemos vivido un doble confinamiento. Ahora quieren bronca y generar odio aprovechándose de nuestros legítimos miedos. Nuestra respuesta se basa en la solidaridad, no en el racismo". Vidal ha acusado a Vox de no generar ni una sola propuesta contra la pandemia: "Propician oscuridad y el clima propicio para generar agresiones, como las que sufren Pablo Iglesias e Irene Montero".

La diputada ha hecho referencia a la frase que desde el PP lanzó en el hemiciclo en 2012 Andrea Fabra, que gritó "que se jodan" cuando Rajoy anunció el recorte en las prestaciones por desempleo: "Que se jodan Parla, Vallecas o Usera. Que se jodan, por trabajadores, por pobres. Que se joda también Largo Caballero. Fuera la Memoria Histórica".

Abascal: "Son mujeres pero no representan a las mujeres"

Santiago Abascal ha respondido a las diputadas de Unidas Podemos: "Ustedes son mujeres pero no representan a las mujeres. Gritan groserías por las calles, asaltan capillas, insultan y agreden a policías, van pidiendo "una copa menstrual en la boca de Abascal"... si quieren criar a sus hijos en tribus es su problema". "¿Solo salen mujeres a intervenir porque lo ha ordenado el macho alfa?", les ha espetado Abascal.

Tras Vox, llegará el PP, presumiblemente con Pablo Casado, que desvelará el sentido de su voto, y del PSOE, por boca de Adriana Lastra. Todos ellos dispondrán de un turno de 30 minutos y el candidato, Santiago Abascal, podrá ir contestándoles uno por uno, lo que les daría derecho a una réplica de diez minutos.

Pero también esta prevista, en algún momento de la mañana, la intervención del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tal y como ha anunciado la formación morada.

La votación, a mediodía

Concluido el debate, que previsiblemente se prolongará hasta el mediodía, se anunciará la hora de la votación. El Reglamento establece que ésta será pública y por llamamiento, pero sólo podrán decir su voto de viva voz los presentes en el hemiciclo.

Así fue la primera jornada del debate

Durante el debate de ayer, Santiago Abascal calificó al Gobierno de Sánchez de "criminal", "mentiroso" y "negligente", entre otras cosas; el candidato ultraderechista dedicó media hora a leer los nombres de todas las víctimas de ETA, lo que causó la indignación de la hija de Jauregui, político que luchó contra el franquismo y fue asesinado por la banda terrorista en el año 2000.

Destacó el discurso de menos de dos minutos de Aitor Esteban (PNV), que habló de "patochada" de moción de censura; también la intervención de Ana Oramas desmontando el discurso de Abascal y las frases de Gabriel Rufián: "Ha hecho un manual para cuñados fachas en Navidad".