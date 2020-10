El PP votará 'no' en la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez

Pablo Casado ha confirmado el voto en contra de su partido a la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. "Votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Votaremos no porque decimos no a la polarización que usted necesita. No a ese engendro antiespañol. Decimos no porque decimos no a Sánchez y a sus socios: los visibles y los que están en la sombra", ha explicado. Un anuncio hecho público tras lanzar duros ataques al partido de la ultraderecha.

"En política lo que no es posible es falso". Así ha comenzado el líder del PP, Pablo Casado, su intervención en el pleno de la moción de censura a Vox a los que ha acusado de hacerles perder el tiempo. "Moción de impostura que no tiene que ver con la realidad", ha dicho.

"Lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para liderar la nación y ser presidente. La respuesta era evidente y ha quedado aún más claro. La respuesta es no", ha asegurado.

"Viene aquí solo una vez al mes cuando tiene preguntas. No engañe a los españoles", le ha dicho Casado a Abascal. "Vaya capote le ha echado a Sánchez. Quería cortarle las dos orejas y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias", ha continuado.

Pablo Casado ha defendido la política de oposición del PP frente al Gobierno, así como la gestión en las autonomías que gobierna: "Así se lidera una posición, no cabalgando en un ejército de trolls en las redes".

"Esta moción no es contra el Gobierno sino contra el partido en el que ha estado 15 años", le ha dicho.

"El PP seguirá aquí"

Casado ha reivindicado la posición del PP: "Tanto Sánchez como usted son nostálgicos del pasado. Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez. Usted pasará y solo habrá dejado escombros, igual que Sánchez. Pero el PP seguirá aquí. Trabajando para todos, nos voten o no. Estoy seguro de que los españoles no van a entregarse a la ruptura".

Debate de la moción de censura de Vox a Sánchez por su "gobierno ilegítimo y criminal" El encargado de defender la moción cumple el guion y utiliza la tribuna para desplegar las temas favoritos de la ultraderecha: "inmigración ilegal", "virus chino" y "gobierno socialcomunista"

"Se permite llamarnos cobardes"

Ha sido un discurso muy aplaudido por la bancada de su grupo parlamentario.

"Usted se permite llamarnos cobardes. Usted nunca ha medido sus palabras al hablar del PP. Parece que usted es el único español valiente. No es que no nos atrevamos. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted", le ha dicho al líder de Vox.

"Viene a fortalecer al grupo de la investidura"

Casado se ha dirigo a Abascal en la mayor parte de su intervención: "Hoy viene a hacerle otro regalo más. Viene a fortalecer el bloque de investidura, justo cuando más débil estaba. ¿Por qué hace todo esto? Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted".

El líder del PP ha fiado la postura de su partido como un "sí a la Constitución entera, al Estado de derecho, a la ley, al estado autonómico, a la familia, al futuro de los jóvenes, a la bajada de impuestos, sí al medioambiente y a la digitalización". Y ha acusado a Abascal de no dar ninguna batalla por las ideas, "solo arrastrar los españoles a una batalla. Actúa y vive para enfrentar la sociedad".

"¿De verdad que no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado?", le ha afeado.

Casado se dirige a los votantes de Vox

"Conozco el desencanto que les hizo irse del PP, por eso quise liderar el partido", ha dicho Casado a los votantes de Vox.

Su argumentario ha girado en que la política de Vox afianza el gobierno de Sáncgez: "Solo ofrece a España derrota y fracaso y a la izquierda, una garantía perpetua".

"Parece que se ha quitado la máscara": la réplica de Abascal a Casado

El lider de Vox se ha mostrado descolocado tras el discurso de Pablo Casado: "Le aseguro que no esperaba que esta fuera su intervención", ha dicho. "Por fin vuelve el PP de siempre. Parece que hoy se han quitado la máscara. Se ha unido a la brutal caricatura de Vox", ha continuado.

Santiago Abascal ha afirmado que no lamenta el voto en contra del PP ni la crítica política, pero que lamenta el ataque personal que ha desplegado. "Me gustaría que alguna vez dijeran gracias por haber facilitado los gobierno de Murcia, Andalucía y Madrid. No les hemos pedido nada para nosotros sino medidas que consideramos favorables para los españoles", ha asegurado.

Si Casado se ha dirigido a los votantes de Vox, Abascal no ha sido menos: "Los votantes del PP pueden estar tranquilos, seguiremos tendiéndole la mano a pesar de todo".

'Opa hostil' al PP

Más que de una moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, muchos analistas han abordado la cita en el Congreso de los Diputados como una "OPA hostil" al PP de Pablo Casado. De hecho, tanto el líder de Vox, Santiago Abascal, como el propio Sánchez, se dirigieron este miércoles a Casado: el primero para recordarle que "cada día la distancia política" que les separa "es mayor", y aun así le ha dado la "el gobierno de tres autonomías para evitar gobiernos socialcomunistas". El segundo, el presidente, para pedirle formalmente que vote en contra de esta moción de censura y, de paso, advertirle de que él "es el blanco de este ataque".

De hecho, la quinta moción de censura de la democracia nace abocada al fracaso, por no contar con el respaldo ni de los partidos de la coalición ni siquiera de los de la oposición, y con toda probabilidad será la menos votada.

Vox denuncia la inacción del PP

Este miércoles desde las 9.00, el diputado por Barcelona y candidato de Vox a las elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, se ha encargado de defender la moción. Garriga ha negado que la moción se trate de "una operación de marketing": "Es un deber nacional ante la inacción del resto de formaciones".

Garriga ha ejercido el mismo papel de José Luis Ábalos (PSOE) en 2018, en la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, y de Irene Montero (Podemos) en 2017, en la de Pablo Iglesias también contra el expresidente del PP.